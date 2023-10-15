Jorge Jesus, İsmail Yüksek’i SABAH Spor’a anlattı: Hayalleri için çok çalıştı, onun adına çok mutluyum

ÖMER FARUK UZUNER: TÜRK FUTBOLUNA JESUS KAZANDIRDI

İsmail Yüksek'in Gölcükspor'da hem teknik direktörlüğünü hem de sportif direktörlüğünü yapan Ömer Faruk Uzuner, "Onun yeteneklerinin herkes farkındaydı. Hepimiz üzerinde titredik" diye konuştu.

Uzuner, "İsmail'i Gölcükspor'dayken Trabzonspor ve Kasımpaşa çok istedi. O dönemde F.Bahçe'den teklif geldi. Yakından biliyorum, çok iyi bir F.Bahçeli. F.Bahçe'ye para bile almasa gideceğini söyledi. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin kendisiyle yakından ilgilendi. Jorge Jesus olmasaydı, Bursaspor'dan gelmiş adamı kimse oynatmazdı. Bu yüzden ona teşekkür edilmesi gerekiyor. İsmail Yüksek'i Türk futboluna kazandıran hoca Jesus'tur" dedi.