Letonya zaferi sonrası Vincenzo Montella'dan özel sözler: "Buraya geldiğimiz günden beri..."

"MİLLİ TAKIMLARINA BAĞLI BİR GRUPLA KARŞILAŞTIK"

Futbolcuların öz güveniyle ilgili soru üzerine İtalyan teknik adam, ''Burada bizim futbolcularımızın değeri ortaya çıkıyor. Biz buraya geldiğimiz günden itibaren tutkuyla, aşkla, milli takımlarına bağlı bir grupla karşılaştık. O yüzden oynayan oynamayan herkes çok tutkulu bir şekilde ve istekli arzulu olmasından kaynaklanan, sonrasında tabii ben iletişimimi genellikle direkt yapıyorum. Direkt bir insanım. Dürüst olmaya çalışırım. Her seferinde futbolcularımla bu şekilde konuşurum ama her kategoride nerede olursanız olun futbolda farkı yaratan her zaman daha az süre alan futbolcular. Hepsi birbirine o kadar çok bağlı ki farkı yaratan aslında bizim grubumuz" diyerek sözlerini tamamladı.