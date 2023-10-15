Sahada İcardi tribünde Barandi

Galatasaray taraftarları, her maç Rams Park tribünlerini Mauro İcardi'nin 'sarı saç' stiliyle süslüyor. Saçlarını tıpkı İcardi modelinde kısa kesimle sarıya boyatan yüzlerce futbolsever tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, en dikkat çekicisi ise Baran Temer…Arjantinli yıldıza benzerliğiyle dikkat çeken ve lakabı 'Mauro Barandi' olan 22 yaşındaki Baran Temer her maçta hem stat dışında hem de tribünlerde taraftarların ilgi odağı. Genellikle kale arkası tribünlerde Galatasaray'ın maçlarını takip eden ve İcardi'nin gol sevinciyle, Aslan'da ikinci sezonunu geçiren İcardi'ye benzerliğiyle futbolcuların da ilgisini çekiyor.İngilizce konuşuncaSABAH'a konuşarak duygularını aktaran Baran Temer, "Bu benzerlikten dolayı çok mutluyum ve çok keyif alıyorum. İnsanlar beni İcardi'ye benzetiyorlar.Hatta bazen konuşmadığımda ve sessiz kaldığımda gerçekten İcardi zannedip benimle İngilizce konuşmaya çalışanlar bile oluyor. Ben de aynı dilde karşılık verdiğimde beni gerçekten Mauro İcardi sanıyorlar" ifadelerini kullanıyor.