Sahada İcardi tribünde Barandi

Arjantinli yıldıza benzerliği ile herkesi şaşırtan Mauro Barandi lakaplı Baran Temer, bazen futbolcuların bile kendisini İcardi sandığını söyledi
Galatasaray taraftarları, her maç Rams Park tribünlerini Mauro İcardi'nin 'sarı saç' stiliyle süslüyor. Saçlarını tıpkı İcardi modelinde kısa kesimle sarıya boyatan yüzlerce futbolsever tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, en dikkat çekicisi ise Baran Temer…
Arjantinli yıldıza benzerliğiyle dikkat çeken ve lakabı 'Mauro Barandi' olan 22 yaşındaki Baran Temer her maçta hem stat dışında hem de tribünlerde taraftarların ilgi odağı. Genellikle kale arkası tribünlerde Galatasaray'ın maçlarını takip eden ve İcardi'nin gol sevinciyle SABAH objektiflerinegülümseyen Baran Temer, Aslan'da ikinci sezonunu geçiren İcardi'ye benzerliğiyle futbolcuların da ilgisini çekiyor.
İngilizce konuşunca
İCARDİ SANIYORLAR!
SABAH'a konuşarak duygularını aktaran Baran Temer, "Bu benzerlikten dolayı çok mutluyum ve çok keyif alıyorum. İnsanlar beni İcardi'ye benzetiyorlar. Futbolcular da dahil… Bunedenle dışarıda ve özellikle maçlarda çokfazla fotoğraf ve video çektirmek isteyenoluyor. Hatta bazen konuşmadığımda ve sessiz kaldığımda gerçekten İcardi zannedip benimle İngilizce konuşmaya çalışanlar bile oluyor. Ben de aynı dilde karşılık verdiğimde beni gerçekten Mauro İcardi sanıyorlar" ifadelerini kullanıyor.