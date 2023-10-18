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Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:06

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mert Günok'tan sevindirici haber! Çalışmalara başladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mert Günok’tan sevindirici haber! Çalışmalara başladı...

Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan başarılı kaleci Mert Günok'tan sevindirici haber geldi. Günok, takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli file bekçisi bilindiği üzere Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkmıştı...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'a, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'tan sevindirici haber geldi. Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkan 34 yaşındaki file bekçisi, ligde Konyaspor ve İstanbulspor, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano mücadelesinde formasından uzak kalmıştı.

Tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda yer aldı.

Mert, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabilecek.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Mert Günok'tan sevindirici haber! Çalışmalara başladı...
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