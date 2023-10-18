Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: En tuhaf maç olarak tarihe geçebilir! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:55

Son dakika: En tuhaf maç olarak tarihe geçebilir! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor

Son dakika: En tuhaf maç olarak tarihe geçebilir! İrlanda’nın EURO 2024 için Hollanda’ya yenilmesi gerekiyor

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmak için mücadele veren İrlanda Milli Takımı'nın turnuvaya katılabilmesi için tuhaf bir durum ortaya çıktı. İrlanda'nın, Uluslar Ligi kontenjanından play-off oynayabilmesi için Hollanda'nın direkt olarak EURO 2024'e gitmesi yani İrlanda'nın Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor...

EURO 2024 B Grubu'nda şansı kalmayan İrlanda'nın, Uluslar Ligi kontenjanından play-off oynayabilmesi için Hollanda'nın direkt olarak EURO 2024'e gitmesi gerekiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Hollanda ile İrlanda arasında oynanacak ilginç bir maça sahne olacak. EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada yer alan İrlanda'nın son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmazken bir şansı daha var.

KAYBEDERSE UMUTLARI ARTACAK

İrlanda Milli Takımı, kasım ayında oynanacak maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde EURO 2024 umutlarının daha da artacağı tuhaf bir senaryoyla karşı karşıya kaldı.

GRUPTA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada yer alan İrlanda; 18 puanlı Fransa ve 12'şer puanı bulunan Hollanda ve Yunanistan'ın gerisinde bulunuyor.

PORTAKALLARIN KATILIMI İRLANDA'YA YARAYACAK

Fransa'nın ardından Hollanda ve Yunanistan, EURO 2024'e gitmek için mücadele verirken Portakalların direkt katılım sağlaması, İrlanda Milli Takımı'na yarayacak.

Talksport'ta yer alan habere göre; bu tuhaf duruma UEFA kurallarındaki değişiklik neden oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İsrail'in yanında saf tuttular! Zafer Partili Akçay 'katliam' ordusuna katıldı! Özdağ "Filistin davası, Türk milletinin davası değildir" demişti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: En tuhaf maç olarak tarihe geçebilir! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA