Son dakika: En tuhaf maç olarak tarihe geçebilir! İrlanda’nın EURO 2024 için Hollanda’ya yenilmesi gerekiyor

EURO 2024 B Grubu'nda şansı kalmayan İrlanda'nın, Uluslar Ligi kontenjanından play-off oynayabilmesi için Hollanda'nın direkt olarak EURO 2024'e gitmesi gerekiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Hollanda ile İrlanda arasında oynanacak ilginç bir maça sahne olacak. EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada yer alan İrlanda'nın son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmazken bir şansı daha var.

KAYBEDERSE UMUTLARI ARTACAK

İrlanda Milli Takımı, kasım ayında oynanacak maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde EURO 2024 umutlarının daha da artacağı tuhaf bir senaryoyla karşı karşıya kaldı.

GRUPTA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada yer alan İrlanda; 18 puanlı Fransa ve 12'şer puanı bulunan Hollanda ve Yunanistan'ın gerisinde bulunuyor.

PORTAKALLARIN KATILIMI İRLANDA'YA YARAYACAK

Fransa'nın ardından Hollanda ve Yunanistan, EURO 2024'e gitmek için mücadele verirken Portakalların direkt katılım sağlaması, İrlanda Milli Takımı'na yarayacak.

Talksport'ta yer alan habere göre; bu tuhaf duruma UEFA kurallarındaki değişiklik neden oldu.