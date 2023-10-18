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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli Tadic yıldızlaştı! Gülen taraf Sırbistan oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli Tadic yıldızlaştı! Gülen taraf Sırbistan oldu...

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ'ı 3-1 yenerek EURO 2024 şansını sürdürdü. Maçın 9. dakikasında Mitrovic'in golüyle öne geçen Sırbistan, Karadağ'ın 36. dakikada beraberliği yakalamasına rağmen, ikinci yarıda Mitrovic ve Tadic'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçeli Dusan Tadic, attığı gol ve yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ'ı ile sahasında kozlarını paylaştı. Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sırbistan 3-1'lik skorla kazandı.

GÜLEN TARAF SIRBİSTAN OLDU

Karşılaşmanın 9. dakikasında Mitrovic ile öne geçen Sırbistan'a Karadağ 36'da Jovetic'le cevap verdi. Sırbistan 73'te Mitrovic ve 77'de Tadic'in golleriyle skoru 3-1 galibiyeti elde etti.

TADIC YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sonuçla Sırbistan 13 puana yükselerek EURO 2024 şansını sürdürdü. Karadağ ise 8 puanda kaldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli Tadic yıldızlaştı! Gülen taraf Sırbistan oldu...
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