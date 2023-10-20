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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesi takımları mercek altına aldı

Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesi takımları mercek altına aldı
Sorular
1- Bu derbiyi kim kazanır? Neden?
2- Beşiktaş'ta Salih yok, Gedson yetişecek gibi. Yani orta saha zayıf. Bu, G.Saray'a nasıl bir avantaj sağlar?
3- Muslera mı Ersin mi? İki kaleciyi analiz eder misiniz?
4- Aboubakar formda, İcardi harika! Gol düellosu olur mu?
5- Hakem Halil Umut Meler tercihi nasıl?


LEVENT TÜZEMEN

GALATASARAY AĞIR BASIYOR
Son yıllarda Galatasaray, evinde oynadığı Beşiktaş maçlarını kazandı. Bu alışkanlık derbide oyuncuları da motive edecektir.

1- Galatasaray-Beşiktaş derbileri heyecanlı, mücadele gücü yüksek ve bol pozisyonlu olur. Galatasaray, taraftarının gücüyle derbi kazanma noktasında ağır basıyor. Beşiktaş eksik görünse de genelde deplasmanda oynadığı derbilerde kafaca konsantre olabiliyor. Ancak Galatasaray, saha içi organizasyonu ve oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş'ın önünde duruyor. Son yıllarda G.Saray, evinde oynadığı Beşiktaş maçlarında kazandı. Bu alışkanlık oyuncuları motive edecektir.




KANATLARDAN HIZLI GELEN İŞİ ÇÖZER
2- Derbiyi sadece 'Orta sahada kim daha güçlü olacak' anlayışıyla değerlendiremeyiz. Kaleciler, defanslar gol yememek adına önem taşıyor. Ayrıca kanatlardan hangi takım hızlı hücum ederse skoru yakalamakta zorlanmaz. G.Saray, orta alanda çok etkili ancak Zaha, Kerem ve Tete; İcardi'yi gol pozisyonuna sokabilecek becerilere sahip. Beşiktaş'ta Rashica'nın derbide psikolojik olarak nasıl bir oyun ortaya koyacağını merak ediyorum.

MUSLERA'NIN KALİTE FARKI BÜYÜK
3- Muslera'nın müthiş bir derbi tecrübesi var. Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'a sağladığı üstünlüklerde hep iyi oynamıştır. Ama aynı Muslera nedense Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyor. Ersin ile Beşiktaş şampiyon oldu, Mert Günok da milli takımın kalecisi. İki yerli eldiven de bence güven veriyor. Ancak Fernando Muslera kalitesi ve deneyimi ile ağır basıyor.

MAURO İCARDİ TAKIMIN ENERJİSİDİR
4* Derbi, İcardi ile Aboubakar'ın gövde gösterisi olacak. İkisi de çok değerli. İcardi fenomen ve takım golcüsü. Sadece gole odaklanmıyor, takımına enerji veriyor. Mücadele konusunda da arkadaşlarına örnek ve destek oluyor. Aboubakar, çalım becerisi yüksek ve iki ayağını da iyi kullanan sprinter bir golcü. Derbide iki kaliteli ismi keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. İcardi attığı kadar attıran da bir oyuncu. Aboubakar ise golü daha çok kendi hazırlayıp kendi pişiriyor

TÜM DERBİ MAÇLARI MELER YÖNETSİN
5- Halil Umut Meler, Türk hakemliğinin gururu. Avrupa'da müthiş başarılı maçlar yönetiyor. Türkiye'de ise gereksiz yere eleştiriliyor. Meler, saha içinde doğru koşuyor, pozisyonlara yakın oluyor. Genelde VAR ekibiyle de uyum içinde çalışmaktan kaçınmıyor. Ben olsam Türkiye'deki derbileri hep Halil Umut Meler'in yönetmesini isterim.




ALİ GÜLTİKEN

ZOR GÜNLER MOTİVE EDER

Şu anda Beşiktaş daha büyük bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu doğal olarak derbide artı bir motivasyon olarak döner

1- Kesin bir soruya kesin bir cevap vermek derbiler tarihine baktığımızda mümkün değil. Birçok etken var. Şu anda Beşiktaş daha büyük bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu doğal olarak daha büyük ve artı bir motivasyon olarak döner. Benim böyle bir beklentim var. G.Saray ev sahibi, oturmuş kadrosu ile büyük moralle çıkacak sahaya. Ev sahibi avantajları da var.

G.SARAY'IN ALTERNATİFLERİ ÇOK
2- Bu tür maçlarda başlayan kadro kadar kulübeden gelen futbolcuların da oyunu değiştirebilmesi çok önemli. Beşiktaş'ın, G.Saray'a oranla daha fazla sıkıntısı var. Oyuna başlayacak kadro maçı belli bir noktaya kadar taşıyabilir. Ama kulübeden ihtiyaç olduğunda G.Saray alternatifleriyle daha önde duruyor ama tabii ki bu, sonucu %100 etkilemez. Başlayan kadronun oyunu nereye taşıyacağı daha önemli.

ERSİN VE MERT GÜVEN VERİYOR
3- Muslera tartışmasız bir performansa sahip. G.Saray'ın şampiyonluklarında her zaman ilk 3 oyuncudan biri oldu. Bu istikrar büyük güven yaratıyor. Aynı şeyleri Mert için de söylerim. Çok yetenekli, çok değerli. Oynayabildiği taktirde aynı güveni verir. Ersin, genç yaşına rağmen şampiyonluk süresinde oluşan baskıyı taşıyabilmiş bir karakter olarak öne çıkmıştı. Şans aldığı andan itibaren de firesiz aynı güveni verdi.

ABOUBAKAR KRİZDE BİLE AYAKTA
4- Oyunlar keşke golcüler üstünden konuşulabilse. Biliyorsunuz atanların bir de attıranları var. G.Saray'da Kerem'in dışında Zaha ve Tete'nin gelmesinden sonra da İcardi'yi topla buluşturacak oyuncu sayısı çoğaldı. Beşiktaş'ta, Aboubakar kriz sürecinde ayakta kalan en önemli figür. Tek başına pozisyon yaratıp muhteşem goller atan bir oyuncu. Keşke Ghezzal, Rashica, Cenk ve Fernandes %100 performans ile sahada olabilse. O zaman çok daha etkili bir Aboubakar'ı görürüz..

HAKEM KONUŞMAZSAK KEYİF GERİ GELİR
5-Hakemler üzerinden derbileri konuşmak futbolumuzu çok yordu. Her maç öncesi hakem konuşuyoruz. Hataları, yanlışları var. Ama yalnız bu yönden konuşunca futbolun güzel yanını, rekabet duygusunu göz ardı eder duruma geliyoruz. Derbide oyuncu, teknik adam, taktik gibi şeyleri öne çıkararak konuşabilsek derbiler oynandığında değil öncesinde de keyifli hale gelir.

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Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesi takımları mercek altına aldı
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