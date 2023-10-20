Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesi takımları mercek altına aldı
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Sorular
1- Bu derbiyi kim kazanır? Neden?
2- Beşiktaş'ta Salih yok, Gedson yetişecek gibi. Yani orta saha zayıf. Bu, G.Saray'a nasıl bir avantaj sağlar?
3- Muslera mı Ersin mi? İki kaleciyi analiz eder misiniz?
4- Aboubakar formda, İcardi harika! Gol düellosu olur mu?
5- Hakem Halil Umut Meler tercihi nasıl?
LEVENT TÜZEMEN
GALATASARAY AĞIR BASIYOR
Son yıllarda Galatasaray, evinde oynadığı Beşiktaş maçlarınıkazandı. Bu alışkanlık derbide oyuncuları da motive edecektir.
1- Galatasaray-Beşiktaş derbileri heyecanlı, mücadele gücü yüksek ve bol pozisyonlu olur. Galatasaray,taraftarının gücüyle derbi kazanmanoktasında ağır basıyor. Beşiktaş eksik görünse de genelde deplasmanda oynadığı derbilerde kafaca konsantre olabiliyor. Ancak Galatasaray, saha içi organizasyonu ve oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş'ın önünde duruyor. Son yıllarda G.Saray, evinde oynadığı Beşiktaş maçlarında kazandı. Bu alışkanlık oyuncuları motive edecektir.
KANATLARDAN HIZLI GELEN İŞİ ÇÖZER
2- Derbiyi sadece 'Orta sahadakim daha güçlü olacak' anlayışıyladeğerlendiremeyiz. Kaleciler, defanslargol yememek adına önem taşıyor. Ayrıcakanatlardan hangi takım hızlı hücumederse skoru yakalamakta zorlanmaz.G.Saray, orta alanda çok etkili ancak Zaha,Kerem ve Tete; İcardi'yi gol pozisyonunasokabilecek becerilere sahip. Beşiktaş'taRashica'nın derbide psikolojik olaraknasıl bir oyun ortaya koyacağınımerak ediyorum.
MUSLERA'NIN KALİTE FARKI BÜYÜK
3- Muslera'nın müthiş bir derbi tecrübesi var. Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'a sağladığı üstünlüklerde hep iyi oynamıştır. Ama aynı Muslera nedenseBeşiktaş maçlarında hatalı golleryiyor. Ersin ile Beşiktaş şampiyon oldu, Mert Günok da milli takımın kalecisi. İkiyerli eldiven de bence güven veriyor.Ancak Fernando Muslera kalitesi vedeneyimi ile ağır basıyor.
MAURO İCARDİ TAKIMIN ENERJİSİDİR
4* Derbi, İcardi ile Aboubakar'ın gövde gösterisi olacak. İkisi de çok değerli. İcardi fenomen ve takım golcüsü. Sadece gole odaklanmıyor, takımına enerji veriyor. Mücadele konusunda da arkadaşlarına örnek ve destek oluyor. Aboubakar, çalım becerisi yüksek ve iki ayağını da iyi kullanan sprinter bir golcü. Derbideiki kaliteli ismi keyifle izleyeceğinizidüşünüyorum. İcardi attığı kadar attıran da bir oyuncu. Aboubakar ise golü daha çok kendi hazırlayıp kendi pişiriyor
TÜM DERBİ MAÇLARI MELER YÖNETSİN
5- Halil Umut Meler, Türk hakemliğinin gururu. Avrupa'da müthiş başarılı maçlar yönetiyor. Türkiye'deise gereksiz yere eleştiriliyor.Meler, saha içinde doğru koşuyor,pozisyonlara yakın oluyor. Genelde VAR ekibiyle de uyum içinde çalışmaktan kaçınmıyor. Ben olsam Türkiye'dekiderbileri hep Halil UmutMeler'in yönetmesini isterim.
ALİ GÜLTİKEN
ZOR GÜNLER MOTİVE EDER
Şu anda Beşiktaş daha büyük bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu doğal olarak derbide artı bir motivasyon olarak döner
1- Kesin bir soruya kesin bir cevap vermek derbiler tarihine baktığımızda mümkün değil. Birçok etken var. Şu anda Beşiktaş daha büyük birsıkışmışlığın içerisinde. Bu doğal olarak daha büyük ve artı bir motivasyon olarak döner. Benim böyle bir beklentim var. G.Saray ev sahibi, oturmuş kadrosu ile büyük moralle çıkacak sahaya. Ev sahibi avantajları da var.
G.SARAY'IN ALTERNATİFLERİ ÇOK
2- Bu tür maçlarda başlayan kadro kadar kulübeden gelen futbolcuların da oyunu değiştirebilmesi çok önemli. Beşiktaş'ın,G.Saray'a oranla daha fazlasıkıntısı var. Oyuna başlayacak kadro maçı belli bir noktaya kadar taşıyabilir. Ama kulübeden ihtiyaç olduğunda G.Saray alternatifleriyle daha önde duruyor ama tabii ki bu, sonucu %100 etkilemez. Başlayan kadronun oyununereye taşıyacağı daha önemli.
ERSİN VE MERT GÜVEN VERİYOR
3- Muslera tartışmasız bir performansa sahip. G.Saray'ın şampiyonluklarında her zaman ilk 3 oyuncudan biri oldu. Bu istikrarbüyük güven yaratıyor. Aynı şeyleri Mert için de söylerim. Çok yetenekli, çok değerli. Oynayabildiği taktirde aynı güveni verir. Ersin, gençyaşına rağmen şampiyonluk süresinde oluşan baskıyı taşıyabilmiş bir karakter olarak öne çıkmıştı. Şans aldığı andan itibaren de firesiz aynı güveni verdi.
ABOUBAKAR KRİZDE BİLE AYAKTA
4- Oyunlar keşke golcüler üstünden konuşulabilse. Biliyorsunuz atanların bir de attıranları var. G.Saray'da Kerem'in dışında Zaha ve Tete'nin gelmesinden sonra da İcardi'yi topla buluşturacak oyuncu sayısı çoğaldı. Beşiktaş'ta, Aboubakar kriz sürecinde ayakta kalan en önemli figür. Tek başına pozisyon yaratıp muhteşem goller atan bir oyuncu. Keşke Ghezzal, Rashica, Cenk ve Fernandes %100 performans ile sahada olabilse. O zaman çok daha etkili bir Aboubakar'ı görürüz..
HAKEM KONUŞMAZSAK KEYİF GERİ GELİR
5-Hakemler üzerinden derbileri konuşmak futbolumuzu çok yordu. Her maç öncesi hakem konuşuyoruz. Hataları, yanlışları var. Ama yalnızbu yönden konuşunca futbolungüzel yanını, rekabet duygusunu gözardı eder duruma geliyoruz. Derbide oyuncu, teknik adam, taktik gibi şeyleri öne çıkararak konuşabilsek derbiler oynandığında değil öncesinde de keyifli hale gelir.