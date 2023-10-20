Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesi takımları mercek altına aldı

LEVENT TÜZEMEN

ALİ GÜLTİKEN

1- Bu derbiyi kim kazanır? Neden?2- Beşiktaş'ta Salih yok, Gedson yetişecek gibi. Yani orta saha zayıf. Bu, G.Saray'a nasıl bir avantaj sağlar?3- Muslera mı Ersin mi? İki kaleciyi analiz eder misiniz?4- Aboubakar formda, İcardi harika! Gol düellosu olur mu?5- Hakem Halil Umut Meler tercihi nasıl?Son yıllarda Galatasaray,kazandı. Bu alışkanlık derbide oyuncuları da motive edecektir.derbileri heyecanlı, mücadele gücü yüksek ve bol pozisyonlu olur.Beşiktaş eksik görünse de genelde deplasmanda oynadığı derbilerde kafaca konsantre olabiliyor. Ancak Galatasaray, saha içi organizasyonu ve oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş'ın önünde duruyor. Son yıllarda G.Saray, evinde oynadığı Beşiktaş maçlarında kazandı. Bu alışkanlık oyuncuları motive edecektir.sadeceanlayışıyladeğerlendiremeyiz. Kaleciler, defanslargol yememek adına önem taşıyor.G.Saray, orta alanda çok etkili ancak Zaha,Kerem ve Tete; İcardi'yi gol pozisyonunasokabilecek becerilere sahip.müthiş bir derbi tecrübesi var. Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'a sağladığı üstünlüklerde hep iyi oynamıştır.Ersin ile Beşiktaş şampiyon oldu, Mert Günok da milli takımın kalecisi.İcardi ile Aboubakar'ın gövde gösterisi olacak. İkisi de çok değerli. İcardi fenomen ve takım golcüsü.takımına enerji veriyor. Mücadele konusunda da arkadaşlarına örnek ve destek oluyor. Aboubakar, çalım becerisi yüksek ve iki ayağını da iyi kullanan sprinter bir golcü.İcardi attığı kadar attıran da bir oyuncu. Aboubakar ise golü daha çok kendi hazırlayıp kendi pişiriyorUmut Meler, Türk hakemliğinin gururu. Avrupa'da müthiş başarılı maçlar yönetiyor.Genelde VAR ekibiyle de uyum içinde çalışmaktan kaçınmıyor.Şu anda Beşiktaş daha büyük bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu doğal olarak derbide artı bir motivasyon olarak dönerbir soruya kesin bir cevap vermek derbiler tarihine baktığımızda mümkün değil. Birçok etken var.Bu doğal olarak daha büyük ve artı bir motivasyon olarak döner. Benim böyle bir beklentim var. G.Saray ev sahibi, oturmuş kadrosu ile büyük moralle çıkacak sahaya. Ev sahibi avantajları da var.tür maçlarda başlayan kadro kadar kulübeden gelen futbolcuların da oyunu değiştirebilmesi çok önemli.Oyuna başlayacak kadro maçı belli bir noktaya kadar taşıyabilir. Ama kulübeden ihtiyaç olduğunda G.Saray alternatifleriyle daha önde duruyor ama tabii ki bu, sonucu %100 etkilemez.tartışmasız bir performansa sahip. G.Saray'ın şampiyonluklarında her zaman ilk 3 oyuncudan biri oldu.Aynı şeyleri Mert için de söylerim. Çok yetenekli, çok değerli. Oynayabildiği taktirde aynı güveni verir.şampiyonluk süresinde oluşan baskıyı taşıyabilmiş bir karakter olarak öne çıkmıştı. Şans aldığı andan itibaren de firesiz aynı güveni verdi.keşke golcüler üstünden konuşulabilse. Biliyorsunuz atanların bir de attıranları var. G.Saray'da Kerem'in dışındagelmesinden sonra da İcardi'yi topla buluşturacak oyuncu sayısı çoğaldı. Beşiktaş'ta, Aboubakar kriz sürecinde ayakta kalan en önemli figür. Tek başına pozisyon yaratıp muhteşem goller atan bir oyuncu. Keşke Ghezzal, Rashica, Cenk ve Fernandes %100 performans ile sahada olabilse. O zaman çok daha etkili bir Aboubakar'ı görürüz..üzerinden derbileri konuşmak futbolumuzu çok yordu. Her maç öncesi hakem konuşuyoruz. Hataları, yanlışları var.Derbide oyuncu, teknik adam, taktik gibi şeyleri öne çıkararak konuşabilsek derbiler oynandığında değil öncesinde de keyifli hale gelir.