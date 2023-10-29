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Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:18 Son Güncelleme: 29.10.2023 13:20

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan korkutan Aboubakar açıklaması! "Geceyi hastanede geçirdi"

SON DAKİKA: Beşiktaş’tan korkutan Aboubakar açıklaması! Geceyi hastanede geçirdi

Son dakika haberi: Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geçtiğimiz geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. İşte Aboubakar'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama.

Beşiktaş, Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlıklarının ardından Vincent Aboubakar'ın da karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Gelen bu açıklama sonrası başarılı futbolcunun sağlık durumu özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili kulüpten gelen ilk açıklama.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Vincent Aboubakar'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.

Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'da Gaziantep ile karşılaşacak.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan korkutan Aboubakar açıklaması! "Geceyi hastanede geçirdi"
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