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Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:25

Ankara Keçiörengücü Burhaniye Belediyespor'u 4-2 mağlup etti | Türkiye Kupası

Ankara Keçiörengücü Burhaniye Belediyespor’u 4-2 mağlup etti | Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Burhaniye Belediyespor’u konuk etti. Başkent ekibi 4-2’lik skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Burhaniye Belediyespor'u konuk etti. Başkent ekibi 4-2'lik skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı.

Hakemler: Berkan Çetin, Barış Sun, Kerem İlitangil

Ankara Keçiörengücü: Ömercan Avcı, Özer Özdemir, Erkam Reşmen (Arda Hilmi Şengül dk. 79), Haşim Arda Sarman, Şahverdi Çetin, İnnocent, Bilal Budak, Halil Can Ayan (Mara dk. 74), Camara (Mayi dk. 69), Dembele (Ariyibi dk. 69), Musa Caner Aktaş (Hamza Kılıç dk. 79)

Yedekler: Batuhan Ataç, Orhan Nahırcı, Bahadır Yıldırım, Erkam Develi, Enginalp Yamaç

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Burhaniye Belediyespor: Kemal Canlı, Berk Karınlı, Halil Yekta Kondu (Burak Gürlekçi dk. 68), Mehmet Ali Semiz (Atakan Doğanay dk. 54), Muhammet Kaan Dönmezer, Abdulsamet Güler, Oğuzhan Demirer (Berkay Kalakcı dk. 46), Emrihan Recep, Salih Avcı (Altan Güler dk. 46), Talha Cellat, Kadir Kaya

Yedekler: Erkan Çınar, Abdulkadir Oruçoğlu, Mustafa Kaya, Alihan Şentürk, Umut Sinicelioğlu, Ramazan Dinç

Teknik Direktör: Hüseyin Aydoğan

Goller: Kadir Kaya (dk. 13 k.k), Camara (dk. 59), Bilal Budak (dk. 64), Dembele (dk. 65) (Ankara Keçiörengücü), Emirhan Recep (dk. 15 ve 39) (Burhaniye Belediyespor)

Sarı Kartlar: Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü), Muhammet Ali Semiz (Burhaniye Belediyespor)

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Ankara Keçiörengücü Burhaniye Belediyespor'u 4-2 mağlup etti | Türkiye Kupası
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