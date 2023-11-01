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Giriş Tarihi: 1.11.2023 17:10

Kayserispor'lu futbolcu Kolovetsios'tan öğrencilere giyim yardımı

İHA
Kayserispor’lu futbolcu Kolovetsios’tan öğrencilere giyim yardımı

Kayserisporlu futbolcu Dimitrios Kolovetsios, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yardım elini uzattı. Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret eden Kolovetsios, burada eğitimini sürdüren ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kolovetsios, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin hayatlarına devam edebilmeleri ve iyi bir insan olabilmeleri için derslerine ve eğitimlerine iyi odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Dimitrios Kolovetsios, sporcu gençlerin eğitimlerine verdiği önemin, gelecekte daha başarılı bireyler olmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri ve toplumlarına değerli katkılar sunabilmeleri için eğitimlerine odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Kolovetsios, Türk halkına hayranlığını da dile getirerek, bundan sonra da bu tarz yardım projelerinde bulunmak istediğini kaydetti.

Kolovetsios'a okul ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Nurettin Şahin ile beraber Şube Müdürü Mehmet Albostan da eşlik etti.

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Kayserispor'lu futbolcu Kolovetsios'tan öğrencilere giyim yardımı
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