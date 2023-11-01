SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fenerbahçe'ye karşı "kopyala yapıştır" zamanı

2022-23 sezonunun 15. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup edip liderlik koltuğundan indirmişti. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından ise maç sonunda yapılan paylaşımda, Abdullah Avcı'nın karşılaşma öncesinde takıma verdiği taktiğin gollerle 'kopya' olması "CTRL + C & CTRL + V (Kopyalayapıştır)" komutlarıyla gösterilmişti.
ÖNCE ZİHİNLERDE KAZANACAK
Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa maçlarını detaylı analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Avcı'nın hafta sonu oynanacak maça da yine bu mantalite ile takımı hazırlaması, taktik anlayışın yanı sıra zihinsel hazırlığı da ön plana çıkartması bekleniyor. Fırtına'da hedef, bir kez daha Kanarya'yı yenip çıkışa geçmek.
BAKASETAS'TAN AVCI'YA: OYNAMAK İSTİYORUM
Bu arada Trabzonspor'un Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen futbolcusu Bakasetas, hocasından forma istedi. Tecrübeli oyuncu, F.Bahçe maçında oynamak istediğini Abdullah Avcı'ya iletti ve kendisini denemek için antrenmana çıkıp bireysel çalıştı. Ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem bulunan Trezeguet ise sadece koşu yaptı. Ödemin durumuna göre yol haritası çizilecek.