SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fenerbahçe'ye karşı "kopyala yapıştır" zamanı

ÖNCE ZİHİNLERDE KAZANACAK

Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa maçlarını detaylı analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Avcı'nın hafta sonu oynanacak maça da yine bu mantalite ile takımı hazırlaması, taktik anlayışın yanı sıra zihinsel hazırlığı da ön plana çıkartması bekleniyor. Fırtına'da hedef, bir kez daha Kanarya'yı yenip çıkışa geçmek.