Son dakika haberi: Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini karıştıran karar! 2 penaltı birden...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise verilen hakem kararları damga vurdu.

Bordo mavili futbolcu Mehmet Can'ın karşılaşmanın 58. ve 85. dakikalarında sarı lacivertli futbolcularla girdiği pozisyonlar sonrası hakem 2 kez beyaz noktayı gösterdi.

Karşılaşma sonrası bu kararlar tartışma konusu oldu. İşte o pozisyonlar ve tüm detaylar...

İLK PENALTI 58'DE

Karşılaşmada dakikalar 58'i gösterirken Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Zobay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE O POZİSYON:

İKİNCİ PENALTI 85'TE

Karşılaşmanın 85. dakikasında Mehmet Can yaptığı müdahale sonrası Miguel Crespo yerde kaldı. Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON:





Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...