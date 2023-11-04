Son dakika haberi: Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini karıştıran karar! 2 penaltı birden...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise verilen hakem kararları damga vurdu.
Bordo mavili futbolcu Mehmet Can'ın karşılaşmanın 58. ve 85. dakikalarında sarı lacivertli futbolcularla girdiği pozisyonlar sonrası hakem 2 kez beyaz noktayı gösterdi.
Karşılaşma sonrası bu kararlar tartışma konusu oldu. İşte o pozisyonlar ve tüm detaylar...
İLK PENALTI 58'DE
Karşılaşmada dakikalar 58'i gösterirken Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Zobay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
İKİNCİ PENALTI 85'TE
Karşılaşmanın 85. dakikasında Mehmet Can yaptığı müdahale sonrası Miguel Crespo yerde kaldı. Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
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