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Giriş Tarihi: 8.11.2023 15:38

Georgi Dermendjiev: Fenerbahçe ile oynamak büyük bir gurur

DHA
Georgi Dermendjiev: Fenerbahçe ile oynamak büyük bir gurur

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev, "Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Bulgaristan ekibi Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendjiev ile futbolculardan Todor Nedelev düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da konuşan tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan bir stoper oyuncumuz var, o forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. Her şeye rağmen biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe klas bir takım, şu anda grupta liderler. Biz en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir" diye konuştu.

TODOR NEDELEV: KENDİMİ YÜZDE YÜZ HAZIR HİSSEDİYORUM
Ludogoretsli futbolcu Todor Nedelev ise, "Yarın oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Yarın elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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Georgi Dermendjiev: Fenerbahçe ile oynamak büyük bir gurur
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