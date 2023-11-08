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Giriş Tarihi: 8.11.2023 14:23 Son Güncelleme: 8.11.2023 14:30

Neymar'ın sevgilisi ve yeni doğan kızını kaçırmaya çalıştılar!

Neymar’ın sevgilisi ve yeni doğan kızını kaçırmaya çalıştılar!

Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni doğan kızı Mavie'nin yanı sıra sevgilisi Bruna Biancardi, bu Salı günü Sao Paulo civarında silahlı saldırganlar tarafından kaçırılma girişiminde bulunuldu. Biancardi'nin ailesinin saldırganlar tarafından ellerini bağlandığı açıklandı.

Silahlı üç kişi dün Neymar'ın sevgilisi ve çocuğunun annesi Bruna Biancardi'nin Sao Paulo'daki dairesine girmeye çalıştı. Cotia'daki olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı, ancak o sırada Biancardi ve kızı evde değildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, baskın sırasında Bruna'nın anne ve babası da evdeydi ancak komşuların güvenliği çağırması üzerine çete kaçtı. Saldırganların baskın sırasında evdekilerin ellerini bağladığı da ifade edildi.

20 YAŞINDA BİR ERKEK TUTUKLANDI
Saldırganların Neymar'ın kızı ve sevgilisini kaçırmak amacıyla eve girdiğini tespit edildiği belirtilirken Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir."

NEYMAR VE BIANCARDI OLAYI DOĞRULADI
Biancardi daha sonra Instagram'da bir paylaşımda bulunarak: 'Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması.' dedi. Daha sonra Neymar da bir mesaj paylaşarak 'Tanrıya şükür herkes iyi.' ifadelerini kullandı.

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Neymar'ın sevgilisi ve yeni doğan kızını kaçırmaya çalıştılar!
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