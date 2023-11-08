Neymar’ın sevgilisi ve yeni doğan kızını kaçırmaya çalıştılar!

Silahlı üç kişi dün Neymar'ın sevgilisi ve çocuğunun annesi Bruna Biancardi'nin Sao Paulo'daki dairesine girmeye çalıştı. Cotia'daki olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı, ancak o sırada Biancardi ve kızı evde değildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, baskın sırasında Bruna'nın anne ve babası da evdeydi ancak komşuların güvenliği çağırması üzerine çete kaçtı. Saldırganların baskın sırasında evdekilerin ellerini bağladığı da ifade edildi.

20 YAŞINDA BİR ERKEK TUTUKLANDI

Saldırganların Neymar'ın kızı ve sevgilisini kaçırmak amacıyla eve girdiğini tespit edildiği belirtilirken Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir."