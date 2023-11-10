SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan Mete Kalkavan açıklaması! "Resmi karara bakacağız"

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiriler sürerken yapılan resmi açıklama ile de bunun altı çizilmişti. İstanbul'da taraftar dernekleri ile buluşan başkan Ertuğrul Doğan, zorlu mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiği iddiaları için temkinli konuştu.

"Bu artık Türk futbolunun problemi" diyen başkan Doğan "Açıklama henüz resmi olarak yapılmadı. Çünkü daha önce de hakemin ceza aldığı söylendi ama sonra maç verildi. Bunlara izin vermeyeceğiz. Meydanı bu kadar boş bulup hareket edemeyecekler. Sesimizin yettiği her yerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Biz çalınan şampiyonluklarla büyüdük dolayısıyla başımıza nelerin geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.