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Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:10 Son Güncelleme: 10.11.2023 08:15

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan Mete Kalkavan açıklaması! "Resmi karara bakacağız"

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan’dan Mete Kalkavan açıklaması! Resmi karara bakacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe derbisinin hakemi Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiği iddiaları için "Açıklama henüz resmi olarak yapılmadı. Çünkü daha önce de hakemin ceza aldığı söylendi ama sonra maç verildi. Bunlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiriler sürerken yapılan resmi açıklama ile de bunun altı çizilmişti. İstanbul'da taraftar dernekleri ile buluşan başkan Ertuğrul Doğan, zorlu mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiği iddiaları için temkinli konuştu.

"Bu artık Türk futbolunun problemi" diyen başkan Doğan "Açıklama henüz resmi olarak yapılmadı. Çünkü daha önce de hakemin ceza aldığı söylendi ama sonra maç verildi. Bunlara izin vermeyeceğiz. Meydanı bu kadar boş bulup hareket edemeyecekler. Sesimizin yettiği her yerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Biz çalınan şampiyonluklarla büyüdük dolayısıyla başımıza nelerin geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan Mete Kalkavan açıklaması! "Resmi karara bakacağız"
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