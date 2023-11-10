Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı işini sağlama almak için takıma seslendi.

F.Bahçe zaferi sonrasında kendi taraftarı önünde kazanarak çıkışı sürdürmek isteyen Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde olduğu gibi bu mücedelenin de analizlerini en iyi şekilde yaptı. Hem pratikte hem de uygulamalı olarak anlatan deneyimli hocanın, "Oyun disiplininden asla kopmayın. Fenerbahçe maçındaki gibi plana sadık kalırsak istediğimizi kuşkusuz alırız" sözleriyle takımını motive etti.



ONUACHU 'MAXI'MUM PEŞİNDE!



Karadeniz ekibinde performansı ile en çok öne çıkan isimlerden olan Onuachu, Konya maçında bu kez taraftarının önünde coşmaya hazırlanıyor. Nijeryalı dev santrfor sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol bulurken F.Bahçe maçındaki oyunu ile de alkışları almıştı. Onuachu 1 gol daha bulursa geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak sadece 5 gol atan Maxi Gomez'i yakalayacak.