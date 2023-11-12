Bu gol Puskas’ı alır

Onuachu’nun, Konyaspor ağlarını havalandırdığı müthiş vuruş dünya gündemine oturdu. Topuğuyla ters bir dokunuşla rakip kaleciyi avlayan Trabzonspor’un Nijeryalı yıldız oyuncusu geceye damga vururken ‘Yılın en iyi golü’ ödülünü almayı hak ettiği yorumları yapıldı
Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gecenin adamı olan Paul Onuachu'nun attığı ikinci gol, sansasyon yarattı. EnisDestan'ın kale önüne çıkardığı topatopuğuyla müthiş ters bir vuruş yaparakrakip kaleciyi avlayan Nijeryalı,dünya gündemine oturdu. Trabzonspor Kulübü yaptığı paylaşımda, FIFA tarafından yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için Onuachu'yu aday gösterirken, çok takipçisi olan futbol sayfaları da "Puskas'ı hak ediyor" yorumlarında bulundu.
'İÇİNDEKİ ZLATAN ORTAYA ÇIKTI'
İngiliz Daily Mail gazetesi, "Southampton'ınkiralık forveti Onuachu,içindeki Zlatan İbrahimovic'i ortayaçıkarıyor ve sansasyonel akrobatikvoleyle atıyor" ifadelerini kullanıp, İsveçliyıldızın EURO 2004'te İtalya'yaattığı kopya golü hatırlattı. Soccernet'tebulunan haberde ise, "Onuachu,Puskas Ödülü'ne aday birgol attı" başlığı kullanıldı.
'İNSAN DIŞI, HARİKA'
Onuachu ülkesinde de manşetleri süsledi. Nijerya basını, "Bir saniyelik karar ile akrep vuruşu, inanılmaz" yorumunu yaptı. Eurofoot. com ise, "İnsan dışı bir vuruş, 8 maçta 6 gol, bir asistlik harika performans" ifadesini kullandı.
FANTASTİK GOL İÇİN NE DEDİLER?
İSKENDER GÜNEN: Bana göre yılın golü olmaya aday. İbrahimovic'in attığının aynısı. Uzun boyuna rağmen atletik özelliği olduğu için böylesi bir vuruş gerçekleştirdi. GÜRCAN BİLGİÇ: Bu fizikte bir oyuncunun o kadar kısa sürede bu vuruşu yapabilmesi ve ardından yaşadığı gol sevinci inanılmaz. Zaten adam normal gol atmıyor. Zor pozisyonların futbolcusu, takımın yangın söndürme düğmesi. LEVENT TÜZEMEN: Attığı gol asla tesadüf değil. Teknik ve çabuk bir oyuncu. İbrahimovic, Peter Crouch gibi oyuncular da uzun boylu golcülerdi. Zaten Genk kariyerinde 134 maçta attığı 85 gol kalitesini belgeliyor. BÜLENT TİMURLENK: Onuachu'nun gol vuruşu mu zor, ardından gol sevincinde 2 metrelik boyuyla attığı takla mı? 80'den sonra gelen her galibiyet golü güzeldir ama bu Zlatan soslu vuruş muhteşem. Bence ödülsüz kalmaz.
'DÜRÜST HAKEM GÖRMEK MUTLU ETTİ'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün oynanan Konyaspor maçının hakemlerini (Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç) övdü. Doğan, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilirbir hakem grubu görmekten mutluolduk. Bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.