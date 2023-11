Bu gol Puskas’ı alır

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gecenin adamı olan Paul Onuachu'nun attığı ikinci gol, sansasyon yarattı.Trabzonspor Kulübü yaptığı paylaşımda, FIFA tarafından yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için Onuachu'yu aday gösterirken, çok takipçisi olan futbol sayfaları dayorumlarında bulundu.İngiliz Daily Mail gazetesi,ifadelerini kullanıp, İsveçliyıldızın EURO 2004'te İtalya'yaattığı kopya golü hatırlattı. Soccernet'tebulunan haberde ise,başlığı kullanıldı.Onuachu ülkesinde de manşetleri süsledi. Nijerya basını, "Bir saniyelik karar ile akrep vuruşu, inanılmaz" yorumunu yaptı. Eurofoot. com ise, "İnsan dışı bir vuruş, 8 maçta 6 gol, bir asistlik harika performans" ifadesini kullandı.Bana göre yılın golü olmaya aday. İbrahimovic'in attığının aynısı. Uzun boyuna rağmen atletik özelliği olduğu için böylesi bir vuruş gerçekleştirdi.Bu fizikte bir oyuncunun o kadar kısa sürede bu vuruşu yapabilmesi ve ardından yaşadığı gol sevinci inanılmaz. Zaten adam normal gol atmıyor. Zor pozisyonların futbolcusu, takımın yangın söndürme düğmesi.Attığı gol asla tesadüf değil. Teknik ve çabuk bir oyuncu. İbrahimovic, Peter Crouch gibi oyuncular da uzun boylu golcülerdi. Zaten Genk kariyerinde 134 maçta attığı 85 gol kalitesini belgeliyor.Onuachu'nun gol vuruşu mu zor, ardından gol sevincinde 2 metrelik boyuyla attığı takla mı? 80'den sonra gelen her galibiyet golü güzeldir ama bu Zlatan soslu vuruş muhteşem. Bence ödülsüz kalmaz.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün oynanan Konyaspor maçının hakemlerini (Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç) övdü. Doğan, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan,Bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.