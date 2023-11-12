Kayseri uçar gider!

Sarı-kırmızılılar, İstanbul’daki gol düellosunda Kasımpaşa’yı devirdi. Konuk takım, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıktığı 8'inci maçında 5'inci galibiyetini elde etti
Trendyol Süper Lig'de son haftaların çıkıştaki takımı Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 yendi. Kayseri, ilk yarım saatte Karimi ve Sadık'ın kendikalesini bulmasıyla üstünlüğüyakalarken Kasımpaşa, 36'da Fall ile farkı bire düşürdü. Ancak Hajradinovic'in hatasını affetmeyen Boa Morte (44),ardından da Thiam (47) durumu4-1'e getirdi. Mücadeleyi bırakmayan ev sahibi takımda Da Costa'nın (50) golü ve Aytaç'ın 74'teki penaltısı mağlubiyeti engellemeye yetemedi: 4-3. Kayserispor, RecepUçar'ın teknik direktörlüğegelmesinin ardından 8.maçında 5'inci galibiyetinialdı.