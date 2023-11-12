Kayseri uçar gider!

Trendyol Süper Lig'de son haftaların çıkıştaki takımı Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 yendi. Kayseri, ilk yarım saatteKasımpaşa, 36'da Fall ile farkı bire düşürdü. Ancak Hajradinovic'in hatasını affetmeyenMücadeleyi bırakmayan ev sahibi takımdagolü ve Aytaç'ın 74'teki penaltısı mağlubiyeti engellemeye yetemedi: 4-3Kayserispor,