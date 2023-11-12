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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Kayseri uçar gider!

Kayseri uçar gider!

Sarı-kırmızılılar, İstanbul’daki gol düellosunda Kasımpaşa’yı devirdi. Konuk takım, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıktığı 8'inci maçında 5'inci galibiyetini elde etti

Trendyol Süper Lig'de son haftaların çıkıştaki takımı Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 yendi. Kayseri, ilk yarım saatte Karimi ve Sadık'ın kendi kalesini bulmasıyla üstünlüğü yakalarken Kasımpaşa, 36'da Fall ile farkı bire düşürdü. Ancak Hajradinovic'in hatasını affetmeyen Boa Morte (44), ardından da Thiam (47) durumu 4-1'e getirdi. Mücadeleyi bırakmayan ev sahibi takımda Da Costa'nın (50) golü ve Aytaç'ın 74'teki penaltısı mağlubiyeti engellemeye yetemedi: 4-3. Kayserispor, Recep Uçar'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından 8. maçında 5'inci galibiyetini aldı.

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Kayseri uçar gider!
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