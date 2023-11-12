Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Maç sırasında fenalaşan futbolcu Dwamena hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:09

Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Maç sırasında fenalaşan futbolcu Dwamena hayatını kaybetti!

AA
Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Maç sırasında fenalaşan futbolcu Dwamena hayatını kaybetti!

Arnavutluk'ta bir futbol maçında yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena, Partizani ile oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında fenalaşıp yere düştü ve bilinci kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arnavutluk'ta futbol maçında fenalaşan Ganalı oyuncu Raphael Dwamena, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MAÇ SIRASINDA FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena'nın fenalaşıp yere düştüğü ve bilincini kaybettiği ifade edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Dwamena'nın Kavalye şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak doktorlar 28 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini ifade etti." bilgisi verildi. Savcılığın, futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

FUTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dwamena'nın kurtarılamadığı kaydedildi.

KARŞILAŞMALAR ERTELENDİ
Federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki
Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü
Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun'da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar
Son dakika haberler: TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti: Not bırakmış!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler: İslam dünyası hareket geçmeli
Temizlik yaparken hayatının şokunu yaşadı! Yataktan yüzlerce larva…
Polatlar'ın ardından gözler onlara çevrildi! Külçe altınlarla şov yapmıştı: Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'den tarihinin en büyük uçak alımı! Airbus yöneticileri ile İstanbul'da önemli görüşme
SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Maç sırasında fenalaşan futbolcu Dwamena hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA