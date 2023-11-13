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Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:06

Igor Tudor, Napoli'nin yeni teknik direktörü oluyor!

Igor Tudor, Napoli’nin yeni teknik direktörü oluyor!

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın tenik direktörlüğünü yapan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Rudi Garcia ile yollarını ayırması beklenen Napoli'nin yeni teknik direktörü olmak üzere.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon takımı şampiyon yapan Luciano Spalletti'nin ardından Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Garcia ile ayrılığı kısa süre içerisinde açıklayacak.

Napoli'de Garcia yerine düşünülen ilk isim ise son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor.

İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Napoli, 4. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Real Madrid, Braga ve Union Berlin'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Igor Tudor geçtiğimiz haftalarda menajeriyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Hırvat teknik adamın Beşiktaş'la görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği iddia edilmiş fakat bu iddialar yalanlanmıştı.

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Igor Tudor, Napoli'nin yeni teknik direktörü oluyor!
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