Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan futbolculara mesaj! "Taktik maktik yok"

Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma yaptığı konuşma gündem yarattı. Kulüp tarafından yayınlanan videoda, golsüz beraberlikle girilen soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu görülen tecrübeli çalıştırıcının, "Teknik, taktik yok… Pasın şiddeti, pasın kalitesi, bunların hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecana? Sezon mu bitti? Şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" dediği ortaya çıktı.



YAPAMAYAN AYRILACAK!

Karşılaşmanın ardından da iyi mücadele için takımını kutlayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, 3 puanın öz güven sağladığını belirterek, "Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Bunu yapamayana bay bay" açıklamasını yapmıştı.



ÇARŞAMBA START VERİLİYOR

Milli arada toplam 5 gün izin yapacak olan Trabzonsporlu futbolcular, çarşamba gününden itibaren çalışmaların startını verecek. Teknik heyetin bu süre içinde takımın eksik noktaları üzerinde rapor hazırlayacağı ve Sivas maçına kadar bu noktalar üzerine gidileceği öğrenildi.