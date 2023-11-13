Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan futbolculara mesaj! "Taktik maktik yok"
Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:21 Son Güncelleme: 13.11.2023 09:28

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan futbolculara mesaj! "Taktik maktik yok"

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı’dan futbolculara mesaj! Taktik maktik yok

Konyaspor maçının devre arasında soyunma odasında takımına çok sert çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Heyecana ne oldu? Birbirinize sarılıp kazanın” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma yaptığı konuşma gündem yarattı. Kulüp tarafından yayınlanan videoda, golsüz beraberlikle girilen soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu görülen tecrübeli çalıştırıcının, "Teknik, taktik yok… Pasın şiddeti, pasın kalitesi, bunların hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecana? Sezon mu bitti? Şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" dediği ortaya çıktı.

YAPAMAYAN AYRILACAK!
Karşılaşmanın ardından da iyi mücadele için takımını kutlayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, 3 puanın öz güven sağladığını belirterek, "Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Bunu yapamayana bay bay" açıklamasını yapmıştı.

ÇARŞAMBA START VERİLİYOR
Milli arada toplam 5 gün izin yapacak olan Trabzonsporlu futbolcular, çarşamba gününden itibaren çalışmaların startını verecek. Teknik heyetin bu süre içinde takımın eksik noktaları üzerinde rapor hazırlayacağı ve Sivas maçına kadar bu noktalar üzerine gidileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON TL'LİK SORU
Son dakika: İsrail vahşete doymuyor! Ameliyathane ve doğumhaneyi vurdular
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin, Gazzeli bebeklerin ahı yanına kalmaz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberleri: Adana’da kazanan yok! Fenerbahçe zor deplasmandan 1 puanla ayrıldı…
BM kuruluşlarından ortak açıklama: Gazze için acil uluslararası eylem çağrısı yapıyoruz
Dünya şokta! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti
Dünyanın en uzun boylu kadını! Uçağa binsin diye öyle bir şey yapıldı ki, gören hayret ediyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan futbolculara mesaj! "Taktik maktik yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA