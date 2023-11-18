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Giriş Tarihi: 18.11.2023 21:33 Son Güncelleme: 18.11.2023 21:39

Son dakika haberleri: A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya'ya konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Vincenzo Montella'nın göreve gelmesiyle birlikte EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım, D Grubu'nda oynayacağı son maç öncesi Almanya ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

A Milli Futbol Takımı, özel maçta TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu maçın ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son müsabakasında deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ALMANYA: Trapp, Kimmich, Tah, Rüdiger, Henrichs, İlkay, Havertz, Writz, Brandt, Sane, Füllkrug.

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız.

VINCENZO MONTELLA 3. MAÇINDA

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Hırvatistan ile Letonya oynanan maçları kazanarak, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası biletini aldı.

Montella, Almanya maçıyla birlikte millilerle 3. karşılaşmasına çıkacak.

BARTOSZ FRANKOWSKİ DÜDÜK ÇALACAK

Almanya ile Türkiye arasındaki müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak. Müsabakada Pawel Raczkowski VAR, Krzysztof Jakubik ise AVAR olarak görev yapacak.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya'ya konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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