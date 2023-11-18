Son dakika haberleri: A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

BARTOSZ FRANKOWSKİ DÜDÜK ÇALACAK

Almanya ile Türkiye arasındaki müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak. Müsabakada Pawel Raczkowski VAR, Krzysztof Jakubik ise AVAR olarak görev yapacak.