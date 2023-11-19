Süper gerilim ligi!

Avrupa'nın en çok faul yapan 15 takımı arasında 5 Türk kulübü bulunuyor. Karşılaşma başına 15.5 faul ortalamasıyla 5'inci basamakta yer alan Hatayspor, sıralamadaki en agresif Türk temsilcisi oldu. Antalyaspor'un (15.0) yanı sıra Trabzonspor (14.7), Beşiktaş (14.5) ve Galatasaray (13.9) da listeye girdi
Trendyol Süper Lig'de sert futbol sebebiyle geride kalan 12 hafta boyunca birçok isim sakatlanırken son kurban Beşiktaş'ınKazak yıldızı BakhtiyorZaynutdinov olmuştu. Oyuncunun yüzünde kırıklar meydana gelirken agresiflik rakamlara da yansıdı. Avrupa'nın en çok faul yapan ilk 15 takımı arasında Süper Lig'den 5 kulüp yer aldı. İspanyolGetafe'nin maçbaşına 18.1 faulile ilk sırada bulunduğulistede Atakaş Hatayspor,15.5 ortalamayla 5'incibasamakta yer alıp enagresif temsilcimiz oldu.
EZELİ RAKİPLER SERT ÇIKTI!
Volkan Demirel'in ekibini,15.0'lık değerle 7'nciliğe kurulanBitexen Antalyaspor izledi. Sezonbaşında önemli yıldızlarındansakatlıklar nedeniyle yararlanamayanTrabzonspor, maç başına14.7'lik faul karnesiyle 9 numaradayer alırken Beşiktaş da (14.5) sıralamadatakip etti. Listedeki sonTürk takımı Galatasaray, 13.9'lukdeğeriyle 15'inci oldu. Fenerbahçeise 90 dakika başına yaptığı13.2'lik faulle dikkat çekti.
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En çok faul yapan Türk ekibi olan Atakaş Hatayspor, gördüğü kartlarda da ilk sırada yer aldı. Hakemler tarafından 38 sarıyla cezalandırılan bordo-beyazlı takım, 1 de kırmızı kart görerek toplamda 39 kez bu duruma düştü.
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İlk 15 takım arasında olmayan Adana Demirspor, 3 kırmızı kartla Süper Lig'de zirvede konumlandı. 26 da sarı gören Mavi Şimşekler'in bu sezon toplamda 29 kartı bulunuyor.