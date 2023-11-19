Süper gerilim ligi!

Trendyol Süper Lig'de sert futbol sebebiyle geride kalan 12 hafta boyunca birçok isim sakatlanırken son kurbanolmuştu. Oyuncunun yüzünde kırıklar meydana gelirken agresiflik rakamlara da yansıdı. Avrupa'nın en çok faul yapan ilk 15 takımı arasında Süper Lig'den 5 kulüp yer aldı.Sezonbaşında önemli yıldızlarındansakatlıklar nedeniyle yararlanamayanTrabzonspor, maç başına14.7'lik faul karnesiyle 9 numaradayer alırken Beşiktaş da (14.5) sıralamadatakip etti.En çok faul yapan Türk ekibi olan Atakaş Hatayspor, gördüğü kartlarda da ilk sırada yer aldı. Hakemler tarafından 38 sarıyla cezalandırılan bordo-beyazlı takım, 1 de kırmızı kart görerek toplamda 39 kez bu duruma düştü.İlk 15 takım arasında olmayan Adana Demirspor, 3 kırmızı kartla Süper Lig'de zirvede konumlandı. 26 da sarı gören Mavi Şimşekler'in bu sezon toplamda 29 kartı bulunuyor.