Başkan Erdoğan, A Milli Takım’a övgüler yağdırdı: Tarifsiz bir gurur yaşadık 2024’te çıtamız yüksek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmasına, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan,Gurbetçilerin, coşkuyla Milli Takım'ın yanında yer almaları ayrıca çok anlamlı. Berlin'i adeta bayram yerine çeviren tüm gurbetçilere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ay-Yıldızlı ekibin bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağını vurgulayan Erdoğan,ifadelerini kullandı.