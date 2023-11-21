Başkan Erdoğan, A Milli Takım’a övgüler yağdırdı: Tarifsiz bir gurur yaşadık 2024’te çıtamız yüksek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmasına, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan, "Millilerimiz, deplasmanda72 yıl sonra gelen 3-2'likskorla hem büyük bir sevinç hemde oynadıkları oyunun güzelliğiyletarifsiz bir gurur yaşattılar.
Gurbetçilerin, coşkuyla Milli Takım'ın yanında yer almaları ayrıca çok anlamlı. Berlin'i adeta bayram yerine çeviren tüm gurbetçilere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ay-Yıldızlı ekibin bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağını vurgulayan Erdoğan, "A Milli Takımımızın 2024Avrupa Şampiyonası'nda yenizaferler tattıracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.