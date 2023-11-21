Son dakika haberi: Okan Buruk Ndombele için kararını verdi! "Şimdi senin zamanın"

Galatasaray'da milli ara en çok da Tanguy Ndombele'ye yaradı. Sarı-kırmızılı ekibin tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdi ve her geçen gün performansını arttırdı.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Transferin son günü Tottenham'dan bedavaya kiralanan Fransız oyuncu futbolundan çok fazla kiloları ile gündeme geliyordu. Geride kalan haftalarda büyük hayal kırıklığı yaratan ve katkı veremeyen yıldız futbolcunun opsiyonunun kullanılmaması ve devre arasında yolların ayrılması bekleniyordu.26 yaşındaki oyuncu için verilen milli ara ilaç gibi geldi. Florya'daki çalışmalarda bir hayli çalışkan olduğu belirtilen Ndombele için doğru zamanı bekleyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuna zorlu periyotta şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.
OKAN BURUK: 'KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ'
Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın "Oynaman için en doğru zamanı bekledik. Özel bir oyuncusun ve senden büyük beklentilerimiz var. Artık kendini gösterme zamanın geldi" dediği öğrenildi.