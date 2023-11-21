Son dakika haberi: Okan Buruk Ndombele için kararını verdi! "Şimdi senin zamanın"

OKAN BURUK: 'KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ'

Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın "Oynaman için en doğru zamanı bekledik. Özel bir oyuncusun ve senden büyük beklentilerimiz var. Artık kendini gösterme zamanın geldi" dediği öğrenildi.