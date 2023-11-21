Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Okan Buruk Ndombele için kararını verdi! "Şimdi senin zamanın"
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:59

Son dakika haberi: Okan Buruk Ndombele için kararını verdi! "Şimdi senin zamanın"

Son dakika haberi: Okan Buruk Ndombele için kararını verdi! Şimdi senin zamanın

Galatasaray'ın kiralık olarak Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'nin milli aradaki antrenman performansı, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Galatasaray'da milli ara en çok da Tanguy Ndombele'ye yaradı. Sarı-kırmızılı ekibin tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdi ve her geçen gün performansını arttırdı.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Transferin son günü Tottenham'dan bedavaya kiralanan Fransız oyuncu futbolundan çok fazla kiloları ile gündeme geliyordu. Geride kalan haftalarda büyük hayal kırıklığı yaratan ve katkı veremeyen yıldız futbolcunun opsiyonunun kullanılmaması ve devre arasında yolların ayrılması bekleniyordu.26 yaşındaki oyuncu için verilen milli ara ilaç gibi geldi. Florya'daki çalışmalarda bir hayli çalışkan olduğu belirtilen Ndombele için doğru zamanı bekleyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuna zorlu periyotta şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

OKAN BURUK: 'KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ'

Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın "Oynaman için en doğru zamanı bekledik. Özel bir oyuncusun ve senden büyük beklentilerimiz var. Artık kendini gösterme zamanın geldi" dediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
HDP'li Çandar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Terör örgütüne destek çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB açıklaması: Avrupa karar vermek zorunda...
Bebek katili Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Franklin Graham'a şikayet etti
İsrail savaş uçakları Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gazze’den Kıbrıs’a bitmeyen oyun
İYİ Parti'ye bir istifa şoku daha! "Meral Akşener'i Sevenler Derneği'ne döndü"
Cıvık politika sahnesinin arka planı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Okan Buruk Ndombele için kararını verdi! "Şimdi senin zamanın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA