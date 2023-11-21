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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Spor turu

Spor turu
Kenan'a Juventus'ta ilk 11'in yolu açıldı
A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 yendiği maçta muhteşem bir gole imza atan Kenan Yıldız'a formasını giydiği Juventus'ta ilk 11 kapısı açıldı. Tuttosport, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin 18 yaşındaki oyuncuyu Pazar günkü İnter maçında ilk 11'de sahaya süreceğini yazdı. Kenan, Serie A'da 5 karşılaşmanın son bölümlerinde süre almış toplamda 41 dakika sahada kalmıştı.

Barça'ya Gavi şoku!
KATALAN devi Barcelona, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçta sakatlanan Gavi'nin sağ diz çapraz bağlarında yırtık ve yan menisküs yırtılması tespit edildiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek olan 19 yaşındaki orta sahanın, 7 ay sahalardan uzak kalacağı ve tedaviye göre bu sürenin 9 ayı da bulabileceği bildirildi. Barça'nın, Gavi'nin milli maçta sakatlanması nedeniyle federasyondan 5 milyon Euro tazminat alabileceği kaydedildi.

Asya Kupası'nın geliri Filistin'e bağışlanacak
İSRAIL'IN soykırımı altındaki Filistin'e, spor camiasından hem tribünlerden hem de sosyal medyadan destekler gelirken, bir hamle de Katar yaptı. 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerinin, destek amacıyla Filistin'e bağışlanacağı duyuruldu. Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, "Filistin'de yaşanan son olaylar ışığında, bu zor zamanda kardeşlerimize destek olmak için gerekli tüm yardımı sağlamalıyız" diye konuştu

Messi'nin forması rekor için satılacak
KARIYERINDE birçok ilke imza atan Lionel Messi, bu sefer saha dışında tarihe geçmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki süper starın, Arjantin ile Fransa'ya karşı penaltılarla 4-2 kazandığı 2022 Dünya Kupası finalinde giydiği forma, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Tahmini rakamın en az 9.1 milyon Euro olması bekleniyor. Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri 1. maçında giydiği Chicago Bulls forması geçen yıl 10 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.

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