A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 yendiği maçta muhteşem bir gole imza atan Kenan Yıldız'a formasını giydiği Juventus'ta ilk 11 kapısı açıldı. Tuttosport, teknik direktörKenan, Serie A'da 5 karşılaşmanın son bölümlerinde süre almış toplamda 41 dakika sahada kalmıştı.KATALAN devi Barcelona, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçta sakatlanan Gavi'nin sağ diz çapraz bağlarında yırtık ve yan menisküs yırtılması tespit edildiğini açıkladı.Barça'nın, Gavi'nin milli maçta sakatlanması nedeniyle federasyondan 5 milyon Euro tazminat alabileceği kaydedildi.İSRAIL'IN soykırımı altındaki Filistin'e, spor camiasından hem tribünlerden hem de sosyal medyadan destekler gelirken, bir hamle de Katar yaptı.Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, "Filistin'de yaşanan son olaylar ışığında, bu zor zamanda kardeşlerimize destek olmak için gerekli tüm yardımı sağlamalıyız" diye konuştuKARIYERINDE birçok ilke imza atan Lionel Messi, bu sefer saha dışında tarihe geçmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki süper starın, Arjantin ile Fransa'ya karşı penaltılarla 4-2 kazandığı 2022 Dünya Kupası finalinde giydiği forma, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak.Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri 1. maçında giydiği Chicago Bulls forması geçen yılsatılarak rekor kırmıştı.