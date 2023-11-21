Tarihin eşiğinde!

Türkiye, EURO 2024 biletini çoktan cebine koyarken liderlik için sahaya çıkıyor.Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Bu karşılaşmadan puan almamız durumunda, Hırvatistan-Ermenistan mücadelesine bakmadan grubu zirvede tamamlayacağız.Kaybetmemiz halinde ise bu kez gözler diğer müsabakadan gelecek sonuca çevrilecek.Grubu'nu zirvede bitirirsekHamburg'da yapılacak kura çekimine ikinci torbadan katılacağızA Milli Takımımız, EURO 2024'te kura çekiminde birinci torbada olamayacak. Bu torbada Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya yer alacak.Grubu lider tamamlamamız halinde turnuvaya 2. torbadan giderek kura çekiminde buna göre değerlendirileceğiz. Grupta ikinci sıraya gerilememiz durumunda ise Ay-Yıldızlılar, Almanya'daki organizasyon öncesinde kurada 3. torbada olacak.bugün Galler'i yenmesi ya da berabere kalması durumunda EURO 2024'e 2. torbadan gidecek.Galler'in kazanması, Hırvatistan'ın beraberliği durumunda ise averaj hesabı ile Ada ekibi, turnuva biletini alan taraf olacak.