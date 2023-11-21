Tarihin eşiğinde!

Galler’den bugün 1 puan bile alsak tarihte ilk kez turnuvaya gruptan lider gideceğiz
Türkiye, EURO 2024 biletini çoktan cebine koyarken liderlik için sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, TRT 1'denyayınlanacak karşılaşmada bugünCardiff City Stadı'nda 22.45'te Galler'ekonuk olacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Bu karşılaşmadan puan almamız durumunda, Hırvatistan-Ermenistan mücadelesine bakmadan grubu zirvede tamamlayacağız. Ve tarihimizde ilk kez turnuvayagrup lideri olarak gideceğiz. Kaybetmemiz halinde ise bu kez gözler diğer müsabakadan gelecek sonuca çevrilecek.
KOLTUĞU VERMEZSEK 2. TORBADAYIZ
Grubu'nu zirvede bitirirsek 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine ikinci torbadan katılacağız
A Milli Takımımız, EURO 2024'te kura çekiminde birinci torbada olamayacak. Bu torbada Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya yer alacak. Ancak bugünküGaller maçında alacağımızsonuca göre 2. ve 3. torbaarasında değişiklik yaşayabiliriz. Grubu lider tamamlamamız halinde turnuvaya 2. torbadan giderek kura çekiminde buna göre değerlendirileceğiz. Grupta ikinci sıraya gerilememiz durumunda ise Ay-Yıldızlılar, Almanya'daki organizasyon öncesinde kurada 3. torbada olacak.
GÖZÜMÜZ HIRVATİSTAN'DA TÜRKİYE, bugün Galler'i yenmesi ya da berabere kalması durumunda EURO 2024'e 2. torbadan gidecek. Ay-Yıldızlıların olası biryenilgisi durumunda ise Hırvatistan, saat22.45'teki maçta Ermenistan'ı mağlupederse Türkiye ikili averaj nedeniyle grupta2. sıraya düşecek. Galler'in kazanması, Hırvatistan'ın beraberliği durumunda ise averaj hesabı ile Ada ekibi, turnuva biletini alan taraf olacak.