Yusuf ne güzel bıraktı öyle köşeye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçındaA Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.En son verdiğiniz röportajınızda bizimle ilgili övgü dolu sözleriniz için teşekkür ediyorum.Tebrik ediyorum. Zor da olsa beraberliği almak suretiyle şampiyonaya lider olarak gitme şansını yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonaya giderken de bu imkânı yakalayacağız.ERDOĞAN: Ya Uğurcan sana ne oldu?UĞURCAN: Sayın Cumhurbaşkanım rakibin dizi geldi, biraz şişti. Çıkmak zorunda kaldım. Nasılsınız, iyi misiniz?ERDOĞAN: Sağ ol sağ ol. Büyük geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Daha büyük bir durum olmasın. Altay'a da selam söyleyin.ALTAY: Nasılsınız Cumhurbaşkanım.BAKAN BAK: Altay güzel pozisyon çıkardı.ERDOĞAN: İzledim, izledim. Çok güzeldi. Yusuf da gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı.BÜYÜKEKŞİ: Lider geldik, lider dönüyoruz.ERDOĞAN: Hayırlı olsun. Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum.Yönetimi de ayrıca tebrik ediyorum.