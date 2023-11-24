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Giriş Tarihi: 24.11.2023 15:54

Erling Haaland'ın menajerinden transfer yanıtı! "Real Madrid'e sorun"

Erling Haaland’ın menajerinden transfer yanıtı! Real Madrid’e sorun

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncusunun Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle ilgili soruya, "Bu soruyu Real Madrid'e sormalısınız" yanıtını verdi.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesinde yer alıyor. Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde de adı sık sık Real Madrid'le anılan Haaland, Manchester City'ye transfer olmasına rağmen İspanyol devinin listesindeki yerini korudu.

İtalya Futbol Menajerler Birliği'nin toplantısına katılan Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamlarda bulundu.

Erling Haaland'ın Real Madrid'e transfer olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Pimenta, "Real Madrid'e imza atacak mı? Bu soruyu Real Madrid'e sormalısınız." ifadelerini kullandı.

Manchester City ile geçtiğimiz sezon 3 kupa kazanan Erling Haaland, bu sezon 18 maçta 17 kez ağları havalandırıp 4 asist yaptı.

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Erling Haaland'ın menajerinden transfer yanıtı! "Real Madrid'e sorun"
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