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Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:05 Son Güncelleme: 25.11.2023 10:14

Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Angelino için kritik karar

SPOR SERVİSİ
Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Angelino için kritik karar

Hatayspor maçında aldığı yenilgiyle milli araya giden ve averajla liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, 19.00'da Alanyaspor karşısına çıkıyor. Sarı-Kırmızılılarda ocak ayında yolların ayrılması planlanan Angelino'nun sol bekte formayı devralması planlanıyor.

Milli arada sakat oyuncuları iyileşen Galatasaray, sonunda tam kadro oldu. Takımla antrenmanlara başlayan İcardi, fiziksel olarak hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçında Manchester United sınavının provasını yapacak. İdeal kadrosunu sahaya sürmeyi planlayan Buruk, merakla Mauro İcardi'nin de performansını bekliyor.

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda gol bulamayan oyuncunun, 4 maçlık hasretini bitirip Manchester United maçına formda ve moralli çıkması isteniyor. Arjantinli santrforun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da bu maçta patlama beklenen isimler arasında. Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle oynayacağı mücadeledeki planlarının ipuçlarını da bu maçta vermesi bekleniyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Balkovec, Richard, Novais, Eduardo, Janvier, Efecan, Cordova

ANGELINO FORMAYI ALIYOR
Ocak ayında yolların ayrılması planlanan Angelino'nun sol bekte formayı devralması planlanıyor. İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 3 maçta daha oynaması gerekiyor.

22 MAÇLIK MUHTEŞEM SERİ
Geçen sezonun 2. haftasında Giresun'a kaybeden G.Saray'ın 1.5 yıldır ligde taraftarı önünde bileği bükülmüyor. Ligde evindeki son 22 lig maçında 20 galibiyet-2 beraberlik karnesine sahip olan sarı-kırmızılı takım, bu sezon RAMS Park'tan Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı eli boş gönderdi.

ALANYA, İSTANBUL'DA COŞUYOR
Alanyaspor, son yıllarda İstanbul'da Galatasaray'a en çok zarar veren rakiplerden biri oldu. Akdeniz ekibi, RAMS Park'ta çıktığı son 3 lig maçından tam 7 puan alarak büyük bir başarıya imzasını attı.

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Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Angelino için kritik karar
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