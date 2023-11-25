Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Angelino için kritik karar

ANGELINO FORMAYI ALIYOR

Ocak ayında yolların ayrılması planlanan Angelino'nun sol bekte formayı devralması planlanıyor. İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 3 maçta daha oynaması gerekiyor.

22 MAÇLIK MUHTEŞEM SERİ

Geçen sezonun 2. haftasında Giresun'a kaybeden G.Saray'ın 1.5 yıldır ligde taraftarı önünde bileği bükülmüyor. Ligde evindeki son 22 lig maçında 20 galibiyet-2 beraberlik karnesine sahip olan sarı-kırmızılı takım, bu sezon RAMS Park'tan Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı eli boş gönderdi.

ALANYA, İSTANBUL'DA COŞUYOR

Alanyaspor, son yıllarda İstanbul'da Galatasaray'a en çok zarar veren rakiplerden biri oldu. Akdeniz ekibi, RAMS Park'ta çıktığı son 3 lig maçından tam 7 puan alarak büyük bir başarıya imzasını attı.