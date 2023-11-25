Kemal Özdeş: “Bugünkü maçlara kadar en etkisiz ofansif oyunumuzu oynadık”

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Konyaspor bugün bizden daha istekli, daha coşkulu, en önemlisi de bizden daha doğru bir oyun sergiledi. Baktığımızda 2 milli aradan dönüşte kazanarak çıktık, iyi oyunlarla çıktık. Bunu da bugün burada gerçekleştirmek istedik. Çünkü rakibimizin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar vardı. Ancak oyuna iyi başlayan Konyaspor oldu. Sahaya kalesinden başlayarak daha doğru yerleşen Konyaspor oldu. Oyuncularım defansif olarak planın dışına çıktıklarında da mesafemiz uzadı, alanlarımız genişledi. Ve bu kez kaybettiğimiz her top sonrası geri dönmek zorunda kaldık. Bu kez defalarca olduğunda top kullanmamız gerekirken de kullanamadık. Çok pozisyon verdik mi? İlk yarı çok net gol pozisyonu vermedik. Biz kendi oyunumuzda belki bugünkü maçlara kadar en etkisiz ofansif oyunumuzu oynadık. Devre arası bunları düzeltme çabasıyla doğru bir plan tanımlamaya çalıştım. Oyunun ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde biraz daha topa sahip olup ve biraz daha rakip yarı alana yerleşmeye çalıştık. Bu kez de rakibimiz doğru savunma yaptı, daha agresif savunma yaptı. Yine çok üretken olamadık" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ OYNAYAN BENİM TAKIMDI"

Maçın kırılma noktası hakkında konuşan Kemal Özdeş, "Belki de maçın en kırılma anlarından birinde, çünkü rakibimiz oyuncu değişikliği yaptı. Biz tam oyuncu değişikliği yapacakken bir yerleşimden dolayı 1-0 geri düştük. Sonra ofansif hamlelerle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bugün yağmur iki takım oyuncularını etkiledi ama bizi çok daha fazla yordu. Çünkü yanlış oynayan benim takımımdı. Sonra bir çıkışta ikinci golü yedikten sonra artık çözümlerimiz bireysel çözüme düştü. Türkiye liginde bu tarz oyunlarla çok fazla puan ve maç kazanamazsınız. Bugün biz bu zaafı yaşadık. Rakibimizi kutluyorum" diye konuştu.