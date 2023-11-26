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Giriş Tarihi: 26.11.2023 17:22

Adana Demirspor'un hocası Kluivert: "1 puan aldığımız için üzgünüz"

Adana Demirspor’un hocası Kluivert: 1 puan aldığımız için üzgünüz

Süper Lig'de Kayserispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 23'e yükseltirken, Kayserispor kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, mücadelede 3 puan istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İlk 15 dakika Kayserispor'un bizden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında maça geri döndük. Eksiklerden dolayı farklı bir kadro ile çıktık. Onların da ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Kayserispor'a karşı farklı bir şekilde oynamaya çalıştık. Maçın geneline baktığınız zaman da 1 puan aldığımız için üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak ve baskı yapsak da rakibin taraftar desteğini alıp sonuna kadar mücadele etmesi 1-1'i getirdi. Maalesef sahadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık."

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Adana Demirspor'un hocası Kluivert: "1 puan aldığımız için üzgünüz"
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