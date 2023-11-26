Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında maçın başından sonuna kadar doğru oynayıp istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Farkı daha da artırabileceklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı,dedi.Buruk, İcardi için çıkan Real Madrid haberleriyle ilgili "Oyuncu Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray için hep fedakârlık yapıyor.. Haberlerin gerçekliğini bilmiyoruz. Ayrıca daha kasım ayındayız. İcardi burada çok mutlu, Madrid'e gitmez" cevabını verdi. Başarılı hoca, M.United maçı hakkında iseyorumunda bulundu.Real Madrid'le anılan Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro İcardi, İspanya'da gündem oldu. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, İspanyol devi ile görüştüklerini açıkladı.The Athletic'ten Guillermo Rai'ye konuşan Real Madridli yetkililer, İcardi'nin kendilerine önerildiğini ancak ilgilenmediklerini söylediler. Defensa Central'in haberine göre de başkan Florentino Perez,dedi.