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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Madrid’e gitmez!

MEHMET ÖZCAN
Madrid’e gitmez!

Aslan’ın hocası Okan Buruk, Mauro İcardi söylentileri için son noktayı koydu: Madrid’e gitmez! Sarı-kırmızılı camiayı tedirgin eden haberlerle ilgili tecrübeli çalıştırıcı, "İcardi, Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok seviyor. Burada mutlu, büyük fedakârlıklarda bulunuyor. Bir nesli G.Saraylı yapma yolunda önemli işlere imza atıyor" diye konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında maçın başından sonuna kadar doğru oynayıp istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Farkı daha da artırabileceklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Her oyuncumuz isteneni verdi. Bize yakışan oyun buydu. Hem skor olarak hem de takımın performansı olarak mutluyum. Kadrodaki değişiklikler olumlu yanıt verdi. Tek üzüldüğümüz konu, Sanchez'in ayağında ağrı olmasıydı. İnşallah önemli bir durum yoktur" dedi.

AYNISINI YAPMALIYIZ!
Buruk, İcardi için çıkan Real Madrid haberleriyle ilgili "Oyuncu Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray için hep fedakârlık yapıyor. Bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Haberlerin gerçekliğini bilmiyoruz. Ayrıca daha kasım ayındayız. İcardi burada çok mutlu, Madrid'e gitmez" cevabını verdi. Başarılı hoca, M.United maçı hakkında ise "Sahamızdaki maç büyük bir fırsat. Deplasmanda kazandık, içeride de aynısını yapmalıyız" yorumunda bulundu.

MENAJER OYUNU MU?
Real Madrid'le anılan Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro İcardi, İspanya'da gündem oldu. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, İspanyol devi ile görüştüklerini açıkladı. Ancak İspanya cephesinden tersi yönde haberler geldi. The Athletic'ten Guillermo Rai'ye konuşan Real Madridli yetkililer, İcardi'nin kendilerine önerildiğini ancak ilgilenmediklerini söylediler. Defensa Central'in haberine göre de başkan Florentino Perez, "Ben başkan olduğum sürece İcardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dedi.

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