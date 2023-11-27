Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü bir futbol oynuyor"

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ OYNUYOR"



Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçına değinen Fernandes, "Galatasaray deplasmanındaki maçın ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Harika bir atmosferde, harika bir futbol maçı olacak. Galatasaray gerçekten çok güçlü bir futbol oynuyor. Atmosferin çok zor olacağını biliyoruz ama hazırlıklı olacağız." dedi.