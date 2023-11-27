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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:33 Son Güncelleme: 27.11.2023 11:13

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü bir futbol oynuyor"

Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes: Galatasaray çok güçlü bir futbol oynuyor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Bruno Fernandes, Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken sözler söyledi.

Manchester United'ın Premier Lig'de Everton'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçın ardından takımın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes açıklamalarda bulundu.

GARNACHO'DAN HARİKA GOL

Manchester United, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Manchester United'ın Everton'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçın ardından takımın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes açıklamalarda bulundu. Alejandro Garnacho, havadan gelen topa penaltı noktasının solundan harika bir röveşata vuruşuyla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ OYNUYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçına değinen Fernandes, "Galatasaray deplasmanındaki maçın ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Harika bir atmosferde, harika bir futbol maçı olacak. Galatasaray gerçekten çok güçlü bir futbol oynuyor. Atmosferin çok zor olacağını biliyoruz ama hazırlıklı olacağız." dedi.

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Grubun kaderini yakından ilgilendiren maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Portekizli yıldız, "Galatasaray'ı yenmeye ve 3 puan almaya ihtiyacımız var. Bayern ile oynayacağımız maçın final olabilmesi için İstanbul'da elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız." sözlerini sarf etti.

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Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü bir futbol oynuyor"
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