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Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:30 Son Güncelleme: 27.11.2023 16:42

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: Bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: Bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu. İbanoğlu ayrıca Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu da bildirdi.

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan açıklamasında İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

"İDDİA EDİLEN DİYALOG, HAYAL ÜRÜNÜ VE GERÇEK DIŞIDIR"
Ahmet İbanoğlu ayrıca Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük maçının hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.

TFF'nin internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim."

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: Bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık
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