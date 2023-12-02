SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tarihi fark bağıra bağıra geldi

'KENARDA B PLANI YOK'

İsmail Yüksek defansın göbeğinde ciddi hatalar yaparken, yanındaki Yusuf Akçiçek'in de oyununu etkiledi. Rakibin merkezden gelmesine rağmen önlem almayan Kartal'ın, yorgun olan Tadic'i de kulübeye çekmemesi hataları olarak gösterildi. Risk almaktan kaçan tecrübeli çalıştırıcının, takımı 3-1 gerideyken çift forvete dönmek yerine Batshuayi'nin yerine Dzeko'yu alması, "Bu hamle bile hocanın B planı olmadığının kanıtı" yorumlarına neden oldu.