Okan Buruk’tan 3 isme kesik! Pendikspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Averaj farkı ile ligde ikinci sırada olan G.Saray, Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor deplasmanına çıkıyor. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
PENDİKSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Pendikspor: Erdem C., Erdem Ö., Welinton, Berkay, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Diaby, Endri, Halil, Erencan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi
OKAN BURUK'TAN 3 İSME KESİK
Galatasaray teknik direktör Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan isimleri (Angelino, Ndombele, Mertens) kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu iki maç sonra ilk 11'deki yerine geri dönecek.