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Giriş Tarihi: 2.12.2023 09:18 Son Güncelleme: 2.12.2023 09:56

Okan Buruk’tan 3 isme kesik! Pendikspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk’tan 3 isme kesik! Pendikspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan 3 ismi Süper Lig'in 14. haftasındaki Pendikspor maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Peki Pendikspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Averaj farkı ile ligde ikinci sırada olan G.Saray, Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor deplasmanına çıkıyor. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor: Erdem C., Erdem Ö., Welinton, Berkay, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Diaby, Endri, Halil, Erencan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

OKAN BURUK'TAN 3 İSME KESİK
Galatasaray teknik direktör Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan isimleri (Angelino, Ndombele, Mertens) kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu iki maç sonra ilk 11'deki yerine geri dönecek.

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Okan Buruk’tan 3 isme kesik! Pendikspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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