Adana’da ilklerin gecesi

SAMSUNSPOR, geriye düştüğü mücadelede Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yenerek deplasmanda galibiyet siftahı yaparken rakibine de evinde ilk mağlubiyetini tattırdı. Güney ekibi,27'de Niang'ın penaltısıylaüstünlüğü yakaladı. Bukez beyaz noktadan konuktakım, Ntcham ile eşitliği sağladı:1-1. Öne geçmenin moraliyle baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, Emre Kılınç'ın asistleriyle 45+4'te Holse ve 64'te deMarius Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı: 1-3. İkinci yarıda oyuna giren 70. dakikada YusufBarasi, Mavi Şimşekler'i umutlandırsada yeterli olmadı: 2-3. Samsunspor, ligde iki maç sonra kazanırken Adana Demirspor 4 müsabakanın ardından sahadan boynu bükük ayrıldı.