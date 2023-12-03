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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Adana’da ilklerin gecesi

Adana’da ilklerin gecesi
SAMSUNSPOR, geriye düştüğü mücadelede Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yenerek deplasmanda galibiyet siftahı yaparken rakibine de evinde ilk mağlubiyetini tattırdı. Güney ekibi, 27'de Niang'ın penaltısıyla üstünlüğü yakaladı. Bu kez beyaz noktadan konuk takım, Ntcham ile eşitliği sağladı: 1-1. Öne geçmenin moraliyle baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, Emre Kılınç'ın asistleriyle 45+4'te Holse ve 64'te de Marius Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı: 1-3. İkinci yarıda oyuna giren 70. dakikada Yusuf Barasi, Mavi Şimşekler'i umutlandırsa da yeterli olmadı: 2-3. Samsunspor, ligde iki maç sonra kazanırken Adana Demirspor 4 müsabakanın ardından sahadan boynu bükük ayrıldı.

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Adana’da ilklerin gecesi
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