Kralın dönüşü!

Cedric Bakambu, “Devre arasında gönderilmeyeceksin” mesajı sonrası toparlandı. Geçen sezon Yunanistan’da gol kralı olan Bakambu, golleriyle yeniden kendini buldu. Demokratik Kongolu oyuncu, Florya’da pozitif enerjisi ile de takımdaki yerini sağlamlaştırdı
Geçen sezonu Yunanistan'da gol kralı olarak tamamlamış Cedric Bakambu, İcardi'nin alternatifi olarak transfer edildi. Haftalarca yedek kulübesinden çıkamayan Bakambu küsmedi. Aynıdili konuştuğu Sacha Boeyve Ndombele ile saha dışındasamimiyet kurdu, takımarkadaşlarının sevdiği biroyuncu halinegeldi. Teknik heyet, D.Kongolu yıldızdan hakkında çıkan gönderileceği yönünde haberlere itibar etmemesini, forma sırasının kendisine geleceğini iletti. Nitekim BayernMünih deplasmanındakişansı iyi kullanan Bakambu,sarı-kırmızılı formayla ilkgolünü kaydetti. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendikspor maçını da çözen isim oldu. İlk golü atan, ikinciyi hazırlayan Bakambu'yu hocası Okan Buruk özel olarak tebrik etti.
KUPAYI BEKLİYOR!
Florya'daki pozitif görüntüsüne performansını ekleyen Cedric Bakambu'nun,ara transfer dönemindeayrılması ya dagönderilmesi söz konusudeğil. Türkiye Kupası'nın da yoğun fikstüre eklenmesiyle süreleri artacak Bakambu, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
HEMEN YETİŞ KAAN
Davinson Sanchez'in yokluğunda savunmaya geçen ve Abdülkerim'in de sakatlanması sonrasında stoperde liderlik rolü üstlenen Kaan Ayhan'ın sakatlığı korku yarattı. Milli oyuncunun tedavisine Florya'da başlanırken MR sonucuna göre de yol haritası çizilecek.
BURUK'TAN 2 GÜNLÜK JEST
Geçtiğimiz hafta Alanya maçı sonrasında hemen Manchester United mücadelesinin hazırlıklarına başlayan Aslan, sonrasında da Pendik için mesaiye devam etmişti. Teknik direktör Okan Buruk, Pendik deplasmanında alınan galibiyetin ardından takıma jest yaparak iki gün izin verdi. Adana Demir maçı hazırlıkları yarın başlayacak.