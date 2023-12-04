Kralın dönüşü!

Geçen sezonu Yunanistan'da gol kralı olarak tamamlamış Cedric Bakambu, İcardi'nin alternatifi olarak transfer edildi. Haftalarca yedek kulübesinden çıkamayan Bakambu küsmedi.Teknik heyet, D.Kongolu yıldızdan hakkında çıkan gönderileceği yönünde haberlere itibar etmemesini, forma sırasının kendisine geleceğini iletti.32 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendikspor maçını da çözen isim oldu. İlk golü atan, ikinciyi hazırlayan Bakambu'yu hocası Okan Buruk özel olarak tebrik etti.Florya'daki pozitif görüntüsüne performansını ekleyenTürkiye Kupası'nın da yoğun fikstüre eklenmesiyle süreleri artacak Bakambu, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.Davinson Sanchez'in yokluğunda savunmaya geçen ve Abdülkerim'in de sakatlanması sonrasında stoperde liderlik rolü üstlenen Kaan Ayhan'ın sakatlığı korku yarattı. Milli oyuncunun tedavisine Florya'da başlanırken MR sonucuna göre de yol haritası çizilecek.Geçtiğimiz hafta Alanya maçı sonrasında hemen Manchester United mücadelesinin hazırlıklarına başlayan Aslan, sonrasında da Pendik için mesaiye devam etmişti. Teknik direktör Okan Buruk, Pendik deplasmanında alınan galibiyetin ardından takıma jest yaparak iki gün izin verdi. Adana Demir maçı hazırlıkları yarın başlayacak.