Fenerbahçe değil Beşiktaş favori!

SINIRLAR ÇİZİLİRSE KRİZ ÇIKMAZ

ZİRVEDEKİ İKİLİ BOZULMAZ

SÜPER LİG'DE TAKIM SAYISI 18'E DÜŞMELİ

TEK ÇÖZÜM VAR'A YABANCI HAKEM!

"Derbilerdefavori kaybeder" derlerdi. F.Bahçekağıt üzerinde favori. Beşiktaşise evlere şenlik.Beşiktaş büyük takım refleksi göstermekisteyecektir.Fenerbahçe ise Fred veDjiku'yu randımanlı kullanamazsahüsrana uğrayabilir.Derbilerinfavorisi olmaz. Formda gelentakımların her zamanavantajı varmış algısıortaya çıkabilir.Bu da gayetdoğal amaderbi matematiğinebaktığımızzamanbunun herzaman geçersizkaldığını söyleyebiliriz.Aynı ortamşu anda Beşiktaş için geçerli.Yeni bir yönetim var.Yeniyönetimin ilk maçıve Beşiktaş ekstrabir motivasyon-hırslaoynayacaktır. Taraftarıda buna yanıt verir.Dolmabahçe'de üstdüzey mücadele seyrederiz.Daha sakinolan, ortamı hazmeden,sabırlı kalmayı başarantaraf galibiyete de yakınolacak. Emin olduğumtek şey, iki takım da golatar. Golsüz bitmez maç.F.Bahçe net favori değil. Puan tablosunun ilk 6 sırasında Trabzon'a kaybedip Adana Demir'le berabere kaldılar. Şimdi Beşiktaş derbisi, ay sonunda Galatasaray derbisi ve öncesinde ara haftada Kayseri deplasmanıBeşiktaş'ın eksisi, Trabzon ve Galatasaray maçlarında rakip kaleye toplam 3 isabetli şut atabilmesi.Beşiktaş kongresidevrim niteliğinde bir karar aldı.Futboldan direkt gelen bir yöneticininvarlığı her zaman itici güç olur.Zaten "En iyi transfer takımın içindenyapılır" diyerek mikro cerrahi uygulayacaklarınıbelli ettiler. Bu atmosferderbide Beşiktaş'ın lehine olacaktır.Hepsi aynı andaaynı takımda forma giymiş, 3 eskifutbolcunun önemli pozisyonlardagörev aldığı bir dönem var.Birbirlerinindilinden konuşmadan da anlayabilirler.Samet Aybabasınırlarını doğru çizerse sorun çıkmaz.Hepsi takım arkadaşı veBeşiktaşlı.Bu noktadaki denge unsuruFeyyaz Uçar. İkisinden de genç ama hiyerarşideikisinin de üstünde. Önce stratejiyi belirleyecekler,sonra nasıl gerçekleştireceklerinekarar verecekler. Eğer bir fırtına kopacaksa,bu sezon değil yapılanmanın tam anlamıylagerçekleşeceği yeni sezonda olur."Futbolu futboldangelenler yönetsin" diyen bir Beşiktaş Başkanıvar. Kendisinin uzun bir sporculuk kariyeri bulunuyor.Bu tecrübeyle beraber işi bilen ve cam-iada kredisi yüksek sembol isimlerle yola çıkmakkağıt üzerinde iyi bir fikir.Bu sezonşampiyonluk zor. Bu da demektir ki Beşiktaş'ıngelecek sezon şampiyon olabilmesi için FeyyazUçar-Samet Aybaba ve yeni sezonda olursa RızaÇalımbay kusursuz bir yönetim göstermeli.Ligin F.Bahçe-G. Saray rekabetine sahne olacağı transfer döneminden belli olmuştu. Beşiktaş kötü seçimler yaptı, bedelini ödüyor. Devre arasında doğru takviyeler yaparsa şansı olabilir ama ben zirvedeki ikilinin bozulma ihtimalini az görüyorum.Arada önemli bir fark oluştu. Saha açısından baktığımız zaman da kadro derinlikleri ve iki takımın form durumu açısından da diğer rakiplerine göre önemli avantajları var. Matematiksel olarak Beşiktaş'ın hâlâ rakiplerini yakalama şansı elbette var fakat bunu yapabilmek için öncelikle takımın kendi içinde toparlanma sürecini tamamlaması lazım. Birçok oyuncusundan gerçek performanslarını alamayan Beşiktaş'ın, zirvedeki rakipleriyle mücadelesi kadar kendi iç yapılanma mücadelesini tamamlaması gerekiyor.Önümüzdeki 20 gün bu konuda belirleyici olacak. Fenerbahçe'nin iki derbisi var. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi konsantrasyonunda ve Okan Buruk kadroda çok rotasyon yapamıyor. Yarışa üçüncü girecek mi? Bunun kararını yine bu iki takım verecek. Son maçlara bakarsak; puan kaybetme sınırında oynamaya başladılar, sezon başı gösterişleri yok.Kalan hafta sayısı 24. Ortada 72 puan varken 11 puan fark kapanmaz demek kağıt üzerinde mantıklı değil. Ancak geride kalan 14 hafta bize şunu gösterdi; sadece 5'er puan kayıp yapan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanında Beşiktaş'ın kadrosu ve teknik adamıyla, iki ezeli rakibi önümüzdeki 14 haftada kaybettikleri 5 puanın iki katını da kaybetseler, siyah-beyazlı ekibin böyle uzun bir galibiyet serisi yakalayacak görüntüsü yok. Beşiktaş'ın iki rakibi ile kalan bütün derbilerini kazanması lazım. İlk sınavı da zaten hafta sonunda.Güç dengeleri zıvanadan çıktı. İsviçre, İskoçya ligleri gibi olduk. Her şey 2 takım üstünden dönüyor. TFF bu işleri bıraksın, takım sayısını indirsinTFF bu işleri bıraksın, önce takımsayısını 20'den 18'e indirsin.İsviçre veya İskoçya ligleri gibiolduk. Her şey 2 takım üstünde dönüyor. Onu bırakın,play-off adaletsiz bir sistem. 34 haftayı lider bitireceksin,sonra 6 maçta belki sezonu 4'üncü tamamlayacaksın.Sezonun genelini gereksiz kılan biruygulama. Sakın yapmasınlar.Bu sistem dünyanın hiçbirbüyük futbol ülkesinde yok. Daha altsıralarda olan Belçika ve Romanya bu sistemiuygulamış. Orada da takım sayılarıaz.BugünAlmanya ve Fransa, takım sayısını 18'e düşürdü.Bu maç sıklığı zaten takımları etkileyen birşey.Ligin diğer takımlarını ana mücadeledençıkarttığınız zaman, onlar çok pasifize oluyor vemücadele açısından konsantrasyonları düşüyor. Ligingenel futbol kalitesi adına negatif bir etkisi olacağınıdüşünüyorum.Ben play-off'tan yanayım. Dikkatedin, sorulara iki takım ile başladınız.Bütçeler, kadro kalitesi açısından uçurumlaroluştu. Böyle bir lige yeniden heyecan gelmesi, yarışıniki takım üstünden ayrılıp, beş-altı takımın çevresineyerleşmesi, umutları hep taze tutar.Ligbitene kadariddialarısıcak kalır.Ama kulüplerburadandeğil, yayıngelirlerinin artmasıiçin tartışıyorlarbunu. Heyecanındeğil, paranın peşindeler. Buda ayrı konu.Ben 8 Mart operasyonunuyapmış TFF yönetimindeydim.Tek çare, VAR dahil tümhakemlerin yabancıolmasında. Kulüplerde hakem hatalarınıbiraz kullanıyor amahakemler sahiden çok kötü.Bu tablodankimsenin kârlı çıkmayacağınıson yıllardaki mücadelelerebaktığımızda görüyoruz.Bu, ligimizde artık her haftamutlaka kullanılması gereken birargümanmış gibi bir hale geldi.Ama bu söylemler,yıllardan beri somutolarak hiçbir şeyi değiştirmedi, bu çok açık.Gerçek şu; hakemleri büyükbaskı altına aldılar.Hakemler kritik hiçbirkarara karışmıyor. Maçları VAR yönetiyor. Butablonun kârlısı olmaz, avantajlısı olur ancak. İşlerdüzelmeyecek, daha da kötüye gidecek. VAR'ayabancı hakem gelmedikçe kimse tatmin olmayacak.Belki de hakemlerin yenidenMHK tarafından (!) yönetilmesilazım. Anlayan; anladı.Türkiye'de futbol programlarında ve köşe yazılarında futboldan bahseden insan sayısı toplasan iki elin parmakları kadar. Hakem hocası diye anılan kaç tane eski hakem görüş belirtiyor, sayısı belli değil. Bir de bunun üstüne her maçın ardından insanlara,Hatalar var mı? Var. Ama dijital medyaya bakarsanız her takım için abartılı hakem hataları, yorumları okursunuz. Zaten bu ülkede Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan biri şampiyon olduğunda diğer ikisinin taraftarının "Hakemler sayesinde" demediği bir sezon yok.