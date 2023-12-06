Fenerbahçe değil Beşiktaş favori!

Gündemdeki konuları masaya yatıran SABAH Spor yazarları, bu haftaki derbiyi ve lig yarışında son durumu değerlendirdi
Cumartesi günü oynanacakBeşiktaş-Fenerbahçe derbisinasıl sonuçlanır? 'Fenerbahçenet favori' yorumlarına katılıyormusunuz?SELİM SOYDAN: "Derbilerdefavori kaybeder" derlerdi. F.Bahçekağıt üzerinde favori. Beşiktaşise evlere şenlik. Ancaaak…Beşiktaş büyük takım refleksi göstermekisteyecektir. Yeni yönetimleve seyirci desteğiyle 1puan çıkarması bana sürprizolmaz. Fenerbahçe ise Fred veDjiku'yu randımanlı kullanamazsahüsrana uğrayabilir.
ALİ GÜLTİKEN: Derbilerinfavorisi olmaz. Formda gelentakımların her zamanavantajı varmış algısıortaya çıkabilir.Bu da gayetdoğal amaderbi matematiğinebaktığımızzamanbunun herzaman geçersizkaldığını söyleyebiliriz.Trabzonspor'ungelip Fenerbahçe'yi yendiğibu sezonki mücadele debunun en net örneklerindenbir tanesi. Aynı ortamşu anda Beşiktaş için geçerli.Yeni bir yönetim var. Buyönetimin yaratacağı güvenduygusuyla beraber takımınortaya koyacağı reaksiyon,bu maçta Beşiktaş'ıda Fenerbahçe kadar favorihale getiriyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Yeniyönetimin ilk maçıve Beşiktaş ekstrabir motivasyon-hırslaoynayacaktır. Taraftarıda buna yanıt verir.Dolmabahçe'de üstdüzey mücadele seyrederiz.Teknik analizlerFenerbahçe'yiöne çıkartabilir amabu maçı mental güçkazanacak. Daha sakinolan, ortamı hazmeden,sabırlı kalmayı başarantaraf galibiyete de yakınolacak. Emin olduğumtek şey, iki takım da golatar. Golsüz bitmez maç.
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe net favori değil. Puan tablosunun ilk 6 sırasında Trabzon'a kaybedip Adana Demir'le berabere kaldılar. Şimdi Beşiktaş derbisi, ay sonunda Galatasaray derbisi ve öncesinde ara haftada Kayseri deplasmanı. İsmailKartal'ın takımı, Fred'indönüşüyle daha az sorunlubir ekip gibi duruyor. Beşiktaş'ın eksisi, Trabzon ve Galatasaray maçlarında rakip kaleye toplam 3 isabetli şut atabilmesi. Gün itibarıylaartısı ise yeni başkanıHasan Arat'ın huzurunda,evinde bu derbiye çıkabilecekolması.
SINIRLAR ÇİZİLİRSEKRİZ ÇIKMAZ
Beşiktaş'taHasan Arat başkanoldu. Sportifdirektör SametAybaba, Feyyaz Uçarda futbolun başındaolacak. Bu model Beşiktaş'ıbaşarıya taşır mı? Türkiye'de sportifdirektör ve teknik direktör ilişkilerigenelde hiç yürümedi.
SELİM SOYDAN: Beşiktaş kongresidevrim niteliğinde bir karar aldı.Futboldan direkt gelen bir yöneticininvarlığı her zaman itici güç olur.Sadece Feyyaz değil, Samet deBeşiktaş için önemli bir isim.Zaten "En iyi transfer takımın içindenyapılır" diyerek mikro cerrahi uygulayacaklarınıbelli ettiler. Bu atmosferderbide Beşiktaş'ın lehine olacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: Hepsi aynı andaaynı takımda forma giymiş, 3 eskifutbolcunun önemli pozisyonlardagörev aldığı bir dönem var. Bu üçisim hem ağabey-kardeş hemtakım arkadaşı hem mücadeleyoldaşı hem de başarı paydaşıolmuş insanlar. Birbirlerinindilinden konuşmadan da anlayabilirler.Bunun pozitif yansımalarınısüreç içinde göreceğiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Samet Aybabasınırlarını doğru çizerse sorun çıkmaz.Hepsi takım arkadaşı veBeşiktaşlı. Muhakkak birbirlerine danışacaklardır.Bu noktadaki denge unsuruFeyyaz Uçar. İkisinden de genç ama hiyerarşideikisinin de üstünde. Önce stratejiyi belirleyecekler,sonra nasıl gerçekleştireceklerinekarar verecekler. Eğer bir fırtına kopacaksa,bu sezon değil yapılanmanın tam anlamıylagerçekleşeceği yeni sezonda olur.
BÜLENT TİMURLENK: "Futbolu futboldangelenler yönetsin" diyen bir Beşiktaş Başkanıvar. Kendisinin uzun bir sporculuk kariyeri bulunuyor.Bu tecrübeyle beraber işi bilen ve cam-iada kredisi yüksek sembol isimlerle yola çıkmakkağıt üzerinde iyi bir fikir. Ancak ortadabir gerçek var. Beşiktaş, Avrupa'dan elendi,ligde 11 puan geride ve Sayın HasanArat 1,5 yıl sonra seçime gidecek. Bu sezonşampiyonluk zor. Bu da demektir ki Beşiktaş'ıngelecek sezon şampiyon olabilmesi için FeyyazUçar-Samet Aybaba ve yeni sezonda olursa RızaÇalımbay kusursuz bir yönetim göstermeli.
ZİRVEDEKİ İKİLİ BOZULMAZ
Ligin tepesinde Fenerbahçe ve Galatasaray yalnız kaldı. Bundan sonraki haftalar bu iki takım arasında mı geçer? SELİM SOYDAN: Ligin F.Bahçe-G. Saray rekabetine sahne olacağı transfer döneminden belli olmuştu. Beşiktaş kötü seçimler yaptı, bedelini ödüyor. Devre arasında doğru takviyeler yaparsa şansı olabilir ama ben zirvedeki ikilinin bozulma ihtimalini az görüyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Arada önemli bir fark oluştu. Saha açısından baktığımız zaman da kadro derinlikleri ve iki takımın form durumu açısından da diğer rakiplerine göre önemli avantajları var. Matematiksel olarak Beşiktaş'ın hâlâ rakiplerini yakalama şansı elbette var fakat bunu yapabilmek için öncelikle takımın kendi içinde toparlanma sürecini tamamlaması lazım. Birçok oyuncusundan gerçek performanslarını alamayan Beşiktaş'ın, zirvedeki rakipleriyle mücadelesi kadar kendi iç yapılanma mücadelesini tamamlaması gerekiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Önümüzdeki 20 gün bu konuda belirleyici olacak. Fenerbahçe'nin iki derbisi var. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi konsantrasyonunda ve Okan Buruk kadroda çok rotasyon yapamıyor. Yarışa üçüncü girecek mi? Bunun kararını yine bu iki takım verecek. Son maçlara bakarsak; puan kaybetme sınırında oynamaya başladılar, sezon başı gösterişleri yok.
BÜLENT TİMURLENK: Kalan hafta sayısı 24. Ortada 72 puan varken 11 puan fark kapanmaz demek kağıt üzerinde mantıklı değil. Ancak geride kalan 14 hafta bize şunu gösterdi; sadece 5'er puan kayıp yapan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanında Beşiktaş'ın kadrosu ve teknik adamıyla, iki ezeli rakibi önümüzdeki 14 haftada kaybettikleri 5 puanın iki katını da kaybetseler, siyah-beyazlı ekibin böyle uzun bir galibiyet serisi yakalayacak görüntüsü yok. Beşiktaş'ın iki rakibi ile kalan bütün derbilerini kazanması lazım. İlk sınavı da zaten hafta sonunda.
SÜPER LİG'DE TAKIM SAYISI 18'E DÜŞMELİ
Selim Soydan: Güç dengeleri zıvanadan çıktı. İsviçre, İskoçya ligleri gibi olduk. Her şey 2 takım üstünden dönüyor. TFF bu işleri bıraksın, takım sayısını indirsin
TFF, play-off'u resmen kulüplere önerdi.Hatta önce 4 büyük takıma sunum yapılmış.Yabancı bir firma vasıtasıyla.. Bu detaylarSABAH Spor'da yer aldı. Fikirleri alınmış fakatortak bir karar yok. Bu büyük takımlardan birininbaşkanı olsanız tavrınız ne olur?
SELİM SOYDAN: TFF bu işleri bıraksın, önce takımsayısını 20'den 18'e indirsin. Çünkü güç dengeleriartık zıvanadan çıktı. İsviçre veya İskoçya ligleri gibiolduk. Her şey 2 takım üstünde dönüyor. Onu bırakın,play-off adaletsiz bir sistem. 34 haftayı lider bitireceksin,sonra 6 maçta belki sezonu 4'üncü tamamlayacaksın.Sezonun genelini gereksiz kılan biruygulama. Sakın yapmasınlar.
ALİ GÜLTİKEN: Bu sistem dünyanın hiçbirbüyük futbol ülkesinde yok. Daha altsıralarda olan Belçika ve Romanya bu sistemiuygulamış. Orada da takım sayılarıaz. Bizde öncelikli olarak takım sayısının18'e düşmesi gerekiyor. BugünAlmanya ve Fransa, takım sayısını 18'e düşürdü.Bu maç sıklığı zaten takımları etkileyen birşey. Ayrıca play-off'un başarıyı bence hafifletirbir yanı da var. Ligin diğer takımlarını ana mücadeledençıkarttığınız zaman, onlar çok pasifize oluyor vemücadele açısından konsantrasyonları düşüyor. Ligingenel futbol kalitesi adına negatif bir etkisi olacağınıdüşünüyorum. Ayrıca 3 günde bir derbi oynatmak,derbiyi de sıradan hale getirecektir. Buher yönüyle Türk futboluna zarar verecektir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Ben play-off'tan yanayım. Dikkatedin, sorulara iki takım ile başladınız. Zaten ligde 6takımı bir yana koyuyorsunuz, diğer 14'ü öbürtarafa. Bütçeler, kadro kalitesi açısından uçurumlaroluştu. Böyle bir lige yeniden heyecan gelmesi, yarışıniki takım üstünden ayrılıp, beş-altı takımın çevresineyerleşmesi, umutları hep taze tutar.Beşiktaş veya Trabzonspor yarışıniçinde mi diye düşünmeyiz. Ligbitene kadariddialarısıcak kalır.Ama kulüplerburadandeğil, yayıngelirlerinin artmasıiçin tartışıyorlarbunu. Heyecanındeğil, paranın peşindeler. Buda ayrı konu.
TEK ÇÖZÜM VAR'A YABANCI HAKEM!
Fenerbahçe de Galatasaray dahakemlerden şikâyetçi. İki tarafda birbirine buradan yükleniptaraftarına mesaj veriyor. Bu tablodankim kârlı çıkar?
SELİM SOYDAN: Ben 8 Mart operasyonunuyapmış TFF yönetimindeydim.'Hakemleri gönderelim' derken, bizgittik. Hakemleri ıslah etmenin imkânıyok, onları yönetecek dirayet deyok TFF'de. Tek çare, VAR dahil tümhakemlerin yabancıolmasında. Kulüplerde hakem hatalarınıbiraz kullanıyor amahakemler sahiden çok kötü.
ALİ GÜLTİKEN: Bu tablodankimsenin kârlı çıkmayacağınıson yıllardaki mücadelelerebaktığımızda görüyoruz.Bu, ligimizde artık her haftamutlaka kullanılması gereken birargümanmış gibi bir hale geldi.Hakemlerin yaptığı hatalarvar. Camiaların bunlara reaksiyongöstermesini de normalbuluyorum. Ama bu söylemler,yıllardan beri somutolarak hiçbir şeyi değiştirmedi, bu çok açık.
GÜRCAN BİLGİÇ: Gerçek şu; hakemleri büyükbaskı altına aldılar. Tersi bir faul kararı bileortalığı ayağa kaldırıyor. Hakemler kritik hiçbirkarara karışmıyor. Maçları VAR yönetiyor. Butablonun kârlısı olmaz, avantajlısı olur ancak. İşlerdüzelmeyecek, daha da kötüye gidecek. VAR'ayabancı hakem gelmedikçe kimse tatmin olmayacak.Belki de hakemlerin yenidenMHK tarafından (!) yönetilmesilazım. Anlayan; anladı.
BÜLENT TİMURLENK: Türkiye'de futbol programlarında ve köşe yazılarında futboldan bahseden insan sayısı toplasan iki elin parmakları kadar. Hakem hocası diye anılan kaç tane eski hakem görüş belirtiyor, sayısı belli değil. Bir de bunun üstüne her maçın ardından insanlara, "Bizim izlediğimiz maçbu maç mı" dedirten sosyal medya zırvalarıvar. Hatalar var mı? Var. Ama dijital medyaya bakarsanız her takım için abartılı hakem hataları, yorumları okursunuz. Zaten bu ülkede Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan biri şampiyon olduğunda diğer ikisinin taraftarının "Hakemler sayesinde" demediği bir sezon yok.