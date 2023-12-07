Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda hata yapmadı! İskenderunspor 3 golle mağlup...
Giriş Tarihi: 7.12.2023 19:31

MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda hata yapmadı! İskenderunspor 3 golle mağlup...

MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası’nda hata yapmadı! İskenderunspor 3 golle mağlup...

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde İskenderunspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü, 5. tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou, Ali Keten'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Erdem Mertoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Topun başına geçen Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

22. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Ahmet Sivri'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Kutay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

33. dakikada Chatzigiovannis sağdan ortasında penaltı noktasında müsait durumdaki Bajic'in röveşata vuruşunda kaleci Burak Çapkınoğlu, topu son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Ahmet Sivri'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamza Küçükköylü'nün kafa vuruşunda kaleci Gikiewicz, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

68. dakikada MKE Ankaragücü yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan pasında ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

75. dakikada MKE Ankaragücü bir gol daha buldu. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chatzigiovannis'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1.

Maçı 3-1 kazanan MKE Ankaragücü, organizasyonda 5. tura yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
İsrail ve İran’a verilen mesaj
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
ARKADAŞINA GÖNDER
MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda hata yapmadı! İskenderunspor 3 golle mağlup...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA