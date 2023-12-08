A Milli Kadın Takımımızın yıldızları Yağmur Uraz ve Selda Akgöz, SABAH Spor'a konuştu! "Hep birlikte büyüyeceğiz"

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmesi, yıllardır ortaya konan emeğin bir sonucu... C Grubu'nda 6'da 6 yapan, grubun en çok gol atan (16) ve hiç gol yemeyen ekibi olarak, liderlik tacını takan Ay-Yıldızlılar'ın tarihindeki en golcü ismi Fenerbahçeli Yağmur Uraz ve Ankara BŞ. Fomget'in kalesini de koruyan Selda Akgöz ile kadın futbolunu konuştuk.

"ADIM ADIM İLERLEDİK"

- Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselen bir milli takımımız var. İlk günden bugüne nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

YAĞMUR: Necla hocam ve ekibinin geldikleri gün yaptığı ilk toplantıyı dün gibi hatırlıyorum. Her zaman planlı-projeli, adım adım ilerleyeceğimiz şekildeydi. Ekip ve oyuncular çok fedâkarlık yaptı. Güzel bir aile ortamı oluştu. Bu da sahaya yansıdı.

"ARTIK ROL MODELİZ"

- Futbolcu olmak istiyorum dediğinizde ne tepki almıştınız. Bugün insanlar nasıl yorumlar yapılıyor?

YAĞMUR: 12 yaşında mahallede oynarken, araba ne kadar az geçer, oyun ne kadar uzun sürerse yaşanan mutluluk vardı. Şimdi hem kulüp hem milli takım maçlarını büyük statlarda, taraftarımız önünde oynuyoruz. Bunu hayal bile edemezdik. Kadın futbolu iyi bir ivme yakaladı. Şu an alttan gelen küçük kız kardeşlerimiz, gerçekten şanslılar, hayal dünyalarını geniş tutsunlar çünkü çok daha iyi yollarda yürüyeceğiz.

SELDA: 13 yıl önce küçük bir beldede (Çaycuma) yaşıyordum. İlk başladığımda iyi bakılmamıştı. Bugün aynı beldede yaşayan akrabalarım maçlarımı TRT Spor'dan izliyor. Sürekli destek mesajları geliyor. Bizden sonra gelecek kardeşlerimize güzel bir futbol ortamı bırakmak istiyoruz. Onlar için rol modeliz. Futbolun içinde kalıp, kız kardeşlerimizi aileleriyle futbolun içine sokmak istiyoruz. Hep birlikte ilerleyip, hep birlikte büyüyeceğiz.