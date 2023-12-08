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Giriş Tarihi: 8.12.2023 18:49 Son Güncelleme: 8.12.2023 18:53

Son dakika haberi: Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! Karşılaşamda ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın rakibi Adana Demirspor! Karşılaşamda ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasındaki kritik maçta Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray - Yukatel Adana Demrispor maçının tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Şahruddin, Svenson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

SAHASINDA 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Yukatel Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.

Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! Karşılaşamda ilk 11'ler belli oldu...
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