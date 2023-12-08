Son dakika haberi: Galatasaray’ın rakibi Adana Demirspor! Karşılaşamda ilk 11’ler belli oldu...

ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Yukatel Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.

Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.