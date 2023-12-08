SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da ’Destan’ yeni başlıyor

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerken gollerden birisi de Enis Destan'dan geldi. Geçen sezon 75 bin Euro'ya kiralandığı Warta Poznan'dan sezon başında bordo-mavili takıma dönen 21 yaşındaki futbolcu; Bruno Petkovic'in transferinin gerçekleşmemesi, Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralanması ve Umut Bozok'un gözden düşmesiyle forma şansı yakaladı.

Üst üste Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçında 1'er gol atan genç oyuncu, Onuachu'nun takıma katılmasıyla kulübeye çekildi. Ancak önceki akşam kupada bulduğu şansı iyi değerlendirerek ağları sarsmayı başardı. İki de asisti olan Enis Destan, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise bu dönemde 2 gol kaydetti.