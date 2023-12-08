Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 'Destan' yeni başlıyor
Giriş Tarihi: 8.12.2023 08:57

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 'Destan' yeni başlıyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da ’Destan’ yeni başlıyor

Enis Destan, Trabzonspor formasıyla sadece 361 dakika görev almasına rağmen 3 gol kaydetti. 2 de asist yapan 21 yaşındaki oyuncu, skora toplamda 5 kez katkı sağladı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerken gollerden birisi de Enis Destan'dan geldi. Geçen sezon 75 bin Euro'ya kiralandığı Warta Poznan'dan sezon başında bordo-mavili takıma dönen 21 yaşındaki futbolcu; Bruno Petkovic'in transferinin gerçekleşmemesi, Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralanması ve Umut Bozok'un gözden düşmesiyle forma şansı yakaladı.

Üst üste Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçında 1'er gol atan genç oyuncu, Onuachu'nun takıma katılmasıyla kulübeye çekildi. Ancak önceki akşam kupada bulduğu şansı iyi değerlendirerek ağları sarsmayı başardı. İki de asisti olan Enis Destan, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise bu dönemde 2 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 'Destan' yeni başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA