Boğaz’da derbi ateşi

ÜMRANİYE

SAMANDIRA

1-A.GÜCÜ deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta futbolcular,Rıza Çalımbay, hafta boyunca teknik-taktik konular dışında bu noktaya da eğildi.2-YENİ yönetimde yer alan Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü3-SAKATLIKLARI bulunan Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana takıma dönen isimler oldu.kadro sıkıntısı yaşayan teknik heyeti biraz olsun rahatlattı.4-OMAR Colley'nin antrenmanda dizinden burkulma yaşaması, planları sekteye uğrattı.ancak yerine Eric Bailly'nin oynama ihtimali daha yüksek.5-SIYAH-BEYAZLILARDA özellikle bek noktasında problem yaşanıyor.Yerlerine Onur Bulut veUmut Meraş'ın sahaya çıkması bekleniyor.6-ALEX Oxlade-Chamberlain'in bu kez 11'de olması bekleniyor. İngiliz yıldızın, Gedson Fernandes ile birlikte merkezi tutması, arkalarında ise Salih Uçan'ın oynaması planlanıyor.4-RIZA Çalımbay'ın, Ankaragücü maçında sahaya çıkanbelirtildi. Solda Rebic'in 11'de oynama ihtimali, Cenk'in önünde görülüyor.8-ÇALIMBAY, özellikle rakibin merkez gücüne dikkat çekerken burada kontrollü, baskılı, ısıran bir futbol oynayarak karşılık vermeleri gerektiğini öğrencilerine aktardı.9-F.BAHÇE'NIN özellikle sağ bek, sağ stoper bölgesinde savunma problemleri yaşaması dikkat çekilen konulardan biri oldu. Sol iç koridorda oynayacak10-FENERBAHÇE'NİN ön alan baskısındaki başarılı futboluna dikkat çekilerek, savunma oyuncularından risksiz, gerektiğinde çizgideki isimlere uzun pas opsiyonu kullanarak ileri çıkmaları istendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı "Az Önce Konuştum" adlı TV programında Fenerbahçe derbisinde hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "İşimiz zor ama zoru kolay yapmak için üç puan almamız gerekiyor. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Gerekirse tüm riskleri alacağız. Taraftarı da kazanmak için galip gelmemiz lazım. Beşiktaş taraftarı önünde oynamak da çok güzel ama bizim işlerin iyi ve kötü yanları var. Taraftarı arkana almak çok önemli" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, ekibini genişletmeye devam ediyor.ile, daha önce 4 yıl boyunca Şenol Güneş'in yanında siyah-beyazlı kulüpte görev alangeri döndü.1-NORDSJAELLAND'A karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından teknik heyet ve oyunculara moral aşılayan Başkan Ali Koç,dedi.2-İIVASSPOR'A karşı Miguel Crespo'yu orta alanda oynatan İsmail Kartal, derbide İsmail Yüksek'e şans verecek.Yüksek'ten, orta sahada presi 90 dakika sürdürmesi istendi.3-KARTAL, Djiku'yu ilk 11'de düşünürken Serdar Aziz'i önümüzdeki haftalarda değerlendirecek.Samet Akaydın'ın, Djiku'nun yanında forma giymesi bekleniyor.4-DENEYİMLİ teknik direktör, tüm planlarını Fred üzerinden yaptı.üçlüsü geriden oyunu kurarken sol kenarı tercih edecek. Ferdi'nin bindirmesiyle Tadic merkeze yaklaşacak.5-F.BAHÇE, Dolmabahçe'ye 5 yıl sonra taraftarının desteğini de arkasına alarak gidecek. Tüpraş Stadı'ndaki derbiyi 1814 sarı-lacivertli taraftar tribünden izleyecek.6-KANARYA'DA sakatlıkları bulunanveforma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksiği bulunuyor.7-EDIN Dzeko, sık sık kenarlara ve ceza alanının dışına kadar gelmeye derbide de devam edecek. Sırtı dönük oynayacak olanAyrıca 37 yaşındaki isim, Szymanski ve İrfan Can Kahveci ikilisine yakın oynayarak pas bağlantılarını güçlendirecek.8-FRED ve İsmail Yüksek'e geride savunma yönünde güvenen İsmail Kartal,Tadic ve Fred'in gözleri sürekli olarak Szymanski'yi arayacak.9-BEŞİKTAŞ karşısında İsmail Kartal'ın kulübesi de güçlü olacak.Hazır durumda olan oyuncularıvegibi isimler Kartal'dan forma bekleyecek.10-KART konusunda talebelerini uyaran Kartal, İsmail Yüksek ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı,Yüksek'ten daha sakin olmasını istedi.F.BAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarında sık sık oyuncuları ile toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcının talebelerine, "Kesinlikle rehavete kapılmak yok. Kazanmak istiyorsak sahada 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmamalıyız.Futbolumuza odaklanalım yeter. Galibiyetin anahtarı tam konsantrasyonda yatıyor. Hepinize güveniyorum, işimizi en iyi şekilde yaparsak, üç puanı almak çok zor olmaz" dediği öğrenildi.F.BAHÇE'YI bu sezon sırtında taşıyan futbolcuların başında gelen Edin Dzeko, dev derbiye rekor için çıkıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 kez ağları sarsan Bosnalı forvet,daha ilk yarı performansıyla erişecek. Aynı zamanda ligde de 12 gole ulaşıp, tekrar İcardi'yi yakalayacak.