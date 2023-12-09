Boğaz’da derbi ateşi

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve F.Bahçe, 99 yıllık rekabette 358. kez kozlarını paylaşıyor Kartal, kazanıp yarıştaki iddiasını sürdürmeyi; Kanarya ise liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor
ÜMRANİYE
Ogün ŞAHİNOĞLU
1-A.GÜCÜ deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta futbolcular, mental olarak iyi noktada değildi. Rıza Çalımbay, hafta boyunca teknik-taktik konular dışında bu noktaya da eğildi.
2-YENİ yönetimde yer alan Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü Samet Aybaba'nıntesislere gidip varlığını hissettirmeleri,futbolcuları olumlu yönde etkiledi.
3-SAKATLIKLARI bulunan Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana takıma dönen isimler oldu. 3 oyuncunundönüşü, kadro sıkıntısı yaşayan teknik heyeti biraz olsun rahatlattı.
4-OMAR Colley'nin antrenmanda dizinden burkulma yaşaması, planları sekteye uğrattı. İlk11'de Necip Uysal ile birlikte oynatılmasıdüşünülen tecrübeli stoperle ilgilibugün karar verilecek ancak yerine Eric Bailly'nin oynama ihtimali daha yüksek.
5-SIYAH-BEYAZLILARDA özellikle bek noktasında problem yaşanıyor. Rosier ve Masuaku, derbininkadrosunda yok. Yerlerine Onur Bulut veUmut Meraş'ın sahaya çıkması bekleniyor.
6-ALEX Oxlade-Chamberlain'in bu kez 11'de olması bekleniyor. İngiliz yıldızın, Gedson Fernandes ile birlikte merkezi tutması, arkalarında ise Salih Uçan'ın oynaması planlanıyor.
4-RIZA Çalımbay'ın, Ankaragücü maçında sahaya çıkan Bakhtiyor,Aboubakar ve Muleka üçlüsünü bozacağı belirtildi. Solda Rebic'in 11'de oynama ihtimali, Cenk'in önünde görülüyor.
8-ÇALIMBAY, özellikle rakibin merkez gücüne dikkat çekerken burada kontrollü, baskılı, ısıran bir futbol oynayarak karşılık vermeleri gerektiğini öğrencilerine aktardı.
9-F.BAHÇE'NIN özellikle sağ bek, sağ stoper bölgesinde savunma problemleri yaşaması dikkat çekilen konulardan biri oldu. Sol iç koridorda oynayacak Fernandes'in buraya yaklaşarakhücuma katkı vermesi istendi.
10-FENERBAHÇE'NİN ön alan baskısındaki başarılı futboluna dikkat çekilerek, savunma oyuncularından risksiz, gerektiğinde çizgideki isimlere uzun pas opsiyonu kullanarak ileri çıkmaları istendi.
KAZANMAK İÇİN TÜM RİSKLERİ ALACAĞIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı "Az Önce Konuştum" adlı TV programında Fenerbahçe derbisinde hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Bizimkazanmaya çok ihtiyacımızvar. İşimiz zor ama zoru kolay yapmak için üç puan almamız gerekiyor. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Gerekirse tüm riskleri alacağız. Taraftarı da kazanmak için galip gelmemiz lazım. Beşiktaş taraftarı önünde oynamak da çok güzel ama bizim işlerin iyi ve kötü yanları var. Taraftarı arkana almak çok önemli" ifadelerini kullandı.
BAYRAKTAR VE ŞİRANLI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, ekibini genişletmeye devam ediyor. 2011-2016 arasında Beşiktaş akademisinde koordinatörlükgörevini üstlenen Emrah Bayraktar ile, daha önce 4 yıl boyunca Şenol Güneş'in yanında siyah-beyazlı kulüpte görev alan Emir Şiranlı geri döndü. Bayraktar'ın futbolcu taramasıyla ilgileneceği, Şiranlı'nınise Aybaba'nın yardımcısı olacağı kaydedildi.
SAMANDIRA
Samet YÜKSEL
1-NORDSJAELLAND'A karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından teknik heyet ve oyunculara moral aşılayan Başkan Ali Koç, "Derbinin önemini ve ciddiyetiniyabancı futbolculara da anlatın" dedi.
2-İIVASSPOR'A karşı Miguel Crespo'yu orta alanda oynatan İsmail Kartal, derbide İsmail Yüksek'e şans verecek. Fredile olan uyumuna güvenilen Yüksek'ten, orta sahada presi 90 dakika sürdürmesi istendi.
3-KARTAL, Djiku'yu ilk 11'de düşünürken Serdar Aziz'i önümüzdeki haftalarda değerlendirecek.
Samet Akaydın'ın, Djiku'nun yanında forma giymesi bekleniyor. JaydenOosterwolde ise kulübeye çekilecek.
4-DENEYİMLİ teknik direktör, tüm planlarını Fred üzerinden yaptı. Ferdi-Tadic-Fred üçlüsü geriden oyunu kurarken sol kenarı tercih edecek. Ferdi'nin bindirmesiyle Tadic merkeze yaklaşacak. Fred ise savunma arkasına atacağı toplarlaarkadaşlarını pozisyona sokacak.
5-F.BAHÇE, Dolmabahçe'ye 5 yıl sonra taraftarının desteğini de arkasına alarak gidecek. Tüpraş Stadı'ndaki derbiyi 1814 sarı-lacivertli taraftar tribünden izleyecek.
6-KANARYA'DA sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksiği bulunuyor.
7-EDIN Dzeko, sık sık kenarlara ve ceza alanının dışına kadar gelmeye derbide de devam edecek. Sırtı dönük oynayacak olan yıldız, tehlikeli yerlerden de frikik kazanmayaçalışacak. Ayrıca 37 yaşındaki isim, Szymanski ve İrfan Can Kahveci ikilisine yakın oynayarak pas bağlantılarını güçlendirecek.
8-FRED ve İsmail Yüksek'e geride savunma yönünde güvenen İsmail Kartal, Szymanski'ye derin koşugörevini verdi. Tadic ve Fred'in gözleri sürekli olarak Szymanski'yi arayacak.
9-BEŞİKTAŞ karşısında İsmail Kartal'ın kulübesi de güçlü olacak.
Hazır durumda olan oyuncuları Oosterwolde, King, Kent, Cengiz Ünder,Emre Mor ve Batshuayi gibi isimler Kartal'dan forma bekleyecek.
10-KART konusunda talebelerini uyaran Kartal, İsmail Yüksek ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman basit kartlargören Yüksek'ten daha sakin olmasını istedi.
RAKİBİN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMEZ
F.BAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarında sık sık oyuncuları ile toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcının talebelerine, "Kesinlikle rehavete kapılmak yok. Kazanmak istiyorsak sahada 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmamalıyız. Rakibimizin çok sayıda sakatoyuncusunun olması bizi ilgilendirmiyor. Futbolumuza odaklanalım yeter. Galibiyetin anahtarı tam konsantrasyonda yatıyor. Hepinize güveniyorum, işimizi en iyi şekilde yaparsak, üç puanı almak çok zor olmaz" dediği öğrenildi.
DZEKO EGALE PEŞİNDE!
F.BAHÇE'YI bu sezon sırtında taşıyan futbolcuların başında gelen Edin Dzeko, dev derbiye rekor için çıkıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 kez ağları sarsan Bosnalı forvet, 1 gol daha bulmasıdurumunda geçen dönemde İnter'de sezon boyunca ulaştığırakama (14) daha ilk yarı performansıyla erişecek. Aynı zamanda ligde de 12 gole ulaşıp, tekrar İcardi'yi yakalayacak.