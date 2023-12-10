Müjde! Davinson Parken’de

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki final maçı öncesinde G.Saray'a Davinson Sanchez müjdesi geldi. Kolombiyalı stoper, dün antrenmanda takımla birlikte çalıştı.27 yaşındaki oyuncu, salı günü forma giyebilecek. Yeniden sahalara dönmesi ile birlikte Nelsson'un da kulübeye çekilmesi bekleniyor.G.Saray'da3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, en fazla şans bulduğu dönemi geçiriyor. 2021-22 sezonunda 6 maça ilk 11 başlayan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 9 kez 11'e girmişti. Bu sezonmilli oyuncu, yeni mevkisi sol bekte sergilediği performansla hocası Okan Buruk'un takdirini kazandı.Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk sezonundaşampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti. 15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını. Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştiriler aldı ve geri plana çekildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Teknik direktör Okan Buruk ile oyunculara, lig ve Avrupa'daki kritik maçlar öncesinde başarı dileyen Özbek, ayrıca sarı-kırmızılı takımın alacaklarının ödenmesi yönünde de talimat verdi. Adana Demirspor maçı öncesi ödeme yapıldı ve Florya'da huzur sağlandı.B.Münih sonrasında Pendik ağlarını da sarsıp, Adana Demirspor maçında penaltı yaptırtan Bakambu takımın da en mutlu ismi. Kongolu oyuncu, performansı ile birlikte taraftara da sosyal medyadan mesaj yollayıp,ifadelerini kullandı.