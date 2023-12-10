Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oluyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GAZİANTEP FK: Nita, Mustafa, Bkoulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Maxim, Bikel, Oğulcan, Markovic, Dragus
TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.