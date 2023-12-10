Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.12.2023 17:54 Son Güncelleme: 10.12.2023 17:55

Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oluyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GAZİANTEP FK: Nita, Mustafa, Bkoulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Maxim, Bikel, Oğulcan, Markovic, Dragus

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

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Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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