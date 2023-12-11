SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tadic sakin kaldı, kahraman oldu

Hırvat basınından Jutarnji, "Fenerbahçe, deplasmanda dominant oyunuyla kazandı. Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" ifadelerini kullandı. Sırp basınından Blic, Tadic'in performansını öne çıkardı:

"İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Bir gol attı, bir de attırdı. Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak o, şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti."

Fransız basınından So Foot ise şu sözleri sarf etti: "Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin yüzü güldü. G.Saray'ın gol farkıyla önünde liderliğini korumaya devam etti."