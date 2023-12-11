SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tadic sakin kaldı, kahraman oldu

Hırvat basınından Jutarnji, "Fenerbahçe, deplasmanda dominant oyunuyla kazandı. Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" ifadelerini kullandı. Sırp basınından Blic, Tadic'in performansını öne çıkardı:
"İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Bir gol attı, bir de attırdı. Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak o, şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti."
Fransız basınından So Foot ise şu sözleri sarf etti: "Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin yüzü güldü. G.Saray'ın gol farkıyla önünde liderliğini korumaya devam etti."
"BÜYÜK DZEKO BİR GOL DAHA ATTI"
Bosna Hersek medyasından Reprezentacija ise "Büyük Dzeko bir gol daha attı, büyük derbide Fenerbahçe sevindi" dedi. İtalyan Tuttomercato, "Edin Dzeko'nun takımı Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'ı geçip liderliğe yükseldi" yorumunu yaptı.
Szymanski'nin ülkesi Polonya'dan Sports da "Szymanski bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Harika bir gol attı. Hocasının verdiği özel görevdeki rolünü mükemmel bir şekilde yerine getirdi" ifadelerini kullandı.
CRESPO MÜJDEYİ VERDİ
Bu arada Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, dün güzel haberi takipçileriyle paylaştı... 27 yaşındaki futbolcu, eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık 3 kişi olacaklarını vurguladı.