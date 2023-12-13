Halil Umut Meler’in babası Bülent Meler: Yüreğim sızladı!

Soru:

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın, karşılaşmayı yöneten FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin yankıları sürüyor. Meler,diyerek mesleğine başlamıştı. Baba Bülent Meler ise yaşanan üzücü olayla ilgilikonuştu. Mücadeleyi televizyondan canlı olarak izlediğini anlatan baba Meler, "Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı.Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim. Olaydan sonra oğlumla da görüştüm. Durumu iyi. Hastane doktoru, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamayı ben de takip ettim." diye konuştu.Halil Umut Meler'e yapılan saldırı esnasında olaya müdahale etmeye çalışan bir isim dikkat çekti. Çaykur Rizespor'un Bulgar forveti Martin Minchev,Koca'yı engellemeye çalışan Minchev'in bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.Yumruk atılacak son isimdir!çok sürpriz gelmedik. Olacağı belliydi. Geçtiğimiz sene Ankaragücü-Beşiktaş maçında aynı statta bir maganda indi. 60 metre koştu ve güvenlikler seyrettiler. Hakeme saldıracakken Beşiktaşlı oyuncu adamı aldı, savurdu. Yaptığı çok doğruydu. TFF, Beşiktaşlı oyuncuya ceza verdi.Bu sefer maganda kulüp başkanı geldi, hakeme yumruk attı. Ben hakem olsaydım o magandayı yanıma yaklaştırmazdım. Eğer yumruk atmaya kalkarsa onu orada sille tokat döverdim. Belki de hakemliğim biterdi. İşi bilene vereceksin. Ankaragücü başkanı elleri kelepçeli polis arabasına kafası eğilerek sokulup bütün dünyaya servis yapılsaydı eğer Türkiye olarak biz yırtmıştık.Halil Umut Meler, Türkiye'de yumruk atılacak en son hakemdir veya yumruk atılmayacak tek hakemdir. Bu demek değil ki diğerlerine yumruk atacaksınız, hayır. H.Umut Meler dünyada üst düzey bir hakem.Federasyon hakemleri ezdirdiburaya gelmesinin baş sorumlusu kulüp yöneticileridir. Maalesef TFF, hakemlere karşı uygulanan baskıları ve mobbingleri duyup dinlemesine rağmen masaya yumruğunu vurmamış, idare etmeyi tercih etmiştir. Eğer Sayın Büyükekşi o yöneticilerediyebilseydi, bu çirkin olaylar yaşanmazdı. A.Gücü başkanının büyük bir rezalet içinde Halil Umut Meler'e attığı yumrukEğer Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un divanda hakemlere yönelik sarf ettiği sözlerden sonra TFF doğru hamle yapsaydı, hakemler bu ezilmeyi yaşamazdı. Erden Timur'un özür dilemesine rağmensözüne TFF tepki koysaydı hakemler ezilmezdi. Trabzonspor yönetiminin "TFF ve MHK'nın alacağı kararlar bizim için yok hükmündedir. Hepiniz bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkârlarısınız" açıklamasına TFF bir cevap verseydi hakemler bu kadar ezilmezdi. Halil Umut Meler'e yapılan çirkin olaydan sonra açıklamayı Arda Kardeşler ile Mete Kalkavan yapmamalıydı…Bu durum bile hakemlerin içinde bir bütünlüğün olmadığını gösteriyor.Akreditasyon sistemi çökmüştür!ve yöneticilerin hakemler üzerinde oluşturduğu korku imparatorluğuyla buraya geldik… Kimse kaybetmeyi bilmiyor. Aleyhine yapılan bir hakem hatasına çılgınca verilen tepkilerin amacı; önündeki fikstürdeki maçlarda, oluşturdukları baskıdan kendi lehlerine hataların gelmesi.Federasyon hak mahrumiyeti yerine hakemi eleştiren yöneticilere her cümlesi için 1 milyondan başlayan ceza kesmeli. Kimse ifade özgürlüğü demesin. O ifade özgürlüğü bizi buralara getirdi. Başkan ve yöneticilerin soyunma odası koridorlarında, sahada ne işi var.Sahaya açılan kapıların özel güvenlik değil polis teşkilatının kontrolünde olması gerekiyor. 6222 gerçekten uygulanırsa, gazetecilik mesleğinin yüz karası olan birçok isim silinir gider.Maçların ertelenmesi yanlıştır!öncedemiştim.Ama işlerin bu kadar çığrındançıkacağını düşünmedim. Olsaolsa taraftar grupları yürüyüşyapar diye aklımdan geçiyordu.Bir kulüp başkanın yanındakilerleberaber böyle bir aymazlık içinegirmesi rezalet… Üstelik milletvekilliğiyapmış, kanunları bilen birkarakter ama ifadesine göre kendindeOlayları bu kadar büyütende bu fotoğraf zaten.Yoksa dahaönce de çeşitlişekilde hakemlere saldırıldıama Süper Lig düzeyinde oluncafacianın farkına vardık.Şiddete eğilimi yüzünden cezadavasında da en ağır maddelerdüşünülmeli. Hakemlerin iyi olamadığınıhepimiz söylüyoruz amaçözümü yumruk atmakta buluyorsanızinsanlığınız gözden geçirilir.Bir olayı anlamak için öncesorusu sorulur.Bu olayın cevabı ve çözümüde bu soruda saklı. Maçlarınertelenmesi yanlış. Bu,teröre teslimolmaktır.