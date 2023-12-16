Murat Sancak'tan Belhanda ve Onyekuru sözleri! "Ağzıma geleni söylemiştim"

Süper Lig'in iddialı takımlarından olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı programda Galatasaray'dan transfer edilen futbolcular hakkında olay sözler sart etti.

Onyekuru'nun geçen sene gündem olan görüntüsüne değinen Sancak, "Maçtan sonra Galatasaray kalecisiyle haşır neşir olmuştu" diyen Sancak, "Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, buraya ihanet edemezsin" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BELHANDA'YI ÇIKART"

Bu sezon oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için de konuşan ve eski takımlarına karşı mücadele eden futbolcular için teknik direktörleri uyardığını söyleyen başkan, "Hatta ben Montello hocaya da söylemiştim, o oyuncuları o takımlara karşı oynandığı zaman oynatma demiştim. Montella iyi hatırlar. Şimdi ben Belhanda ile ilgili Serkan hocaya devre arasında 'Bak böyle devam ederse 50. dakikada olursa çıkart' diye söyledim. Çıkarttı netice itibarıyla" ifadelerini kullandı.

"YUSUF SARI'YA TEKLİFLER VAR"

Murat Sancak, Yusuf Sarı'ya Avrupa'da teklifler olduğunu da duyurdu. Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili çok ciddi teklifler var. Rusya'dan bir takımın teklifi var, Fransa'dan var. İtalya'dan var. Zenit çok ciddi istiyor. Marsilya var, Rennes var, Olimpik Lyon var. Ederini bulursa gönderirim. Ederini bulursa, eğer kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur zaten. Morali bozulur, performansı düşer. Parasını bulmuşsun, parasını da kazandıracak, kendisi de para kazanacak. İzin ver gitsin, o da mutlu olsun, kulüp de mutlu olsun. Turşusunu kuracak halimiz yok." dedi.

"TRANSFER İÇİN 4-5 KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Devre arasında yıldız transferi görecek miyiz" sorusuna ise Sancak, "Yok, sadece ihtiyaç olan bölgelere, eksik olan bölgelere ve bazı performansı iyi alamadığımız bölgeler var oralara sadece. Biz çalışmalarımıza da başladık, şu anda 4-5 kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.